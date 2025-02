Umro Boris Spaski, legendarni šahovski velemajstor

Međunarodni velemajstor, 10. svetski šampion u šahu, Boris Spaski preminuo je, prenosi TASS pozivajući se na predsednika Šahovske federacije Rusije Andreja Filatova.

Filatov je istakao da su na partijama Spaskog učili i da i dalje uče mladi šahisti. „Veliki gubitak za zemlju“, dodao je Filatov, izražavajući saučešće rodbini i bliskim osobama velemajstora.

Smrt desetog svetskog šampiona

Sovjetski, francuski i ruski šahista, 10. svetski šampion Boris Spaski, preminuo je u 88. godini. Vest o njegovoj smrti potvrdio je predsednik Šahovske federacije Rusije, Andrej Filatov.

RIP Boris Vasilievich Spassky - the great champion and an extraordinary person with a great sense of humor. I remember a long time ago how during the FIDE Grand Prix we analyzed Caro- Kann a little. He was surprised at how chess had progressed, since no one had played 3.e5… pic.twitter.com/wUoTivwy2E