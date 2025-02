Dončićev otac otkrio stvarna Lukina osećanja nakon "osvetničke utakmice" protiv Dalasa

Za Luku Dončića nedavna utakmica protiv svog bivšeg tima, Dalasa, bila je i te kako emotivna, ali i velika prilika za dokazivanje i osvetu.

Samo nekoliko nedelja nakon što su ga trejdovali, Dončić je briljirao u pobedi Lejkersa, a njegov otac, Saša, otkrio je Lukine prve misli nakon trijumfa.

- Luka je bio srećan jer su pobedili. Što se tiče njegove igre, zna da može bolje, ali još uvek je prerano da se navikne na novi tim i okolinu. Verujem da će se s vremenom bolje upoznati sa saigračima i biti još bolji. Ipak, bio je jako srećan zbog pobede, a s obzirom da je to bio Dalas, bio je još srećniji - poručio je Saša Dončić.

Luka dad was asked what did Luka tell him after game vs Mavs



