O'Nil zbog Jokića progovorio i na srpskom (VIDEO)

Odavno je Nikola Jokić glavna zvezda u NBA ligi, a zbog njega i slavne ličnosti koje su obeležile košarku u SAD govore i na srpskom jeziku.

To je bilo slučaj sa legendarnim centrom Šekilom O' Nilom koji je u svojoj emisiji zbog Nikola Jokića progovorio i na srpskom jeziku.

O' Nil je pohvalio Jokića na srpskom jeziku tako što je rekao "sjajna utakmica, brate".

Jokić u prvom momentu nije znao o čemu se radi, jer nije najbolje razumeo Šeka, ali je ubrzo shvatio i stigao da se zahvali O ' Nilu, koji je nekoliko puta i dobijao nadimak Onilović.

