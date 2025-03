ČUVENI FUDBALER POBESNEO, SADA ŽELI DA PROMENI PRAVILA TENISA! Pike bez dlake na jeziku - jedna stvar mu smeta, to više ne želi da gleda!

Legendarni španski fudbaler Đerar Pike nedavno je izneo zanimljiv predlog kako da fudbalske utakmice u budućnosti budu atraktivnije za gledaoce.

Čovek koji se nakon profesionalne karijere pokazao kao uspešan inovator u svetu sporta u podkastu Ikera Kasiljasa izneo je svoju revolucionarnu ideju.

Bivši defanzivac Barselone je predložio da timovi koji meč završe bez golova, nerešenim rezultatom 0:0, dobiju nula bodova.

Ovog puta, Pike predlaže nove promene, ali u svetu tenisa...

"Zašto se dva puta servira u tenisu? To je dodatnih 30 sekundi tokom kojih gledamo momka koji tapka lopticu. Ljudi to ne žele da gledaju. Zašto se ne promeni pravilo prednosti djusa? Neka bude model zlatnog boda. Tenis mora da evoluira i da se adaptira na aktuelnu brzinu sveta i privuče mlade ljude, pogotovo one koji gledaju HBO i Netfliks", rekao je Pike.

Autor: Dubravka Bošković