UŽASNE VESTI IZ NBA LIGE: Embid propušta i celu sledeću sezonu!?

Nekadašnji MVP NBA lige i centar Filadelfije Džoel Embidzavršio je sezonu zbog problema sa kolenom.

- Filadelfija 76ersi i Džoel Embid konsultovali su se sa najboljim specijalistima vezanim za problem sa njegovim levim kolenom. Nakon dodatne evaluacije, odlučeno je da nije u stanju da igra i propustiće ostatak sezone kako bi se fokusirao na tretman i rehabilitaciju - saopštili su iz Filadelfije, ali ovde se ne završava problem.

Kako je preneo NBA insajder Kit Smit, Embid bi mogao da propusti i kompletnu sledeću sezonu, a u tom slučaju, Filadalfija bi tražila "medicinsko izuzeće".

Naime, u slučaju da Embid ne bude mogao da igra godinu dana, NBA I NBPA bi izabrali nezavisnog lekara koji bi procenio Embidovo stanje.

76ers could petition for a ‘medical retirement’ for Joel Embiid if he’s unable to play a year from now, per @KeithSmithNBA



“At that point, an independent doctor selected by the NBA and NBPA would examine Embiid. If agreed he can no longer play, his remaining contract would be… pic.twitter.com/aXuCzLoNWy