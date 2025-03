Stojković otkrio kako je došao u Partizan: Nudio sam se Zvezdi tri puta... Majka je skoro zaplakala

Kada je čuveni srpski golman Vladimir Stojković odlučio da 2010. godine dođe u Partizan na pozajmicu, zatreslo se fudbalsko tlo u Srbiji. Bivši čuvar mreže Zvezde se odlučio na nešto što nije uradilo mnogo ljudi, a nakon 15 godina je u podkastu "Wish&Go" i pričao kako je do njega došlo.

Vladimir Stojković je rođen u Loznici, gde je i počeo svoju fudbalsku karijeru. Kao veoma mlad je stigao u Crvenu zvezdu, ali je morao da čeka svoj debi na Marakani. Prešao je u Zemun u januaru 2004. godine, a onda je godinu i po dana kasnije potpisao ponovo za klub sa Marakane i tada je i dobio svoj debi.

Ustalio se na golu Crvene zvezde, koja ga je godinu dana kasnije prodala u Nant, a put ga je vodio preko Nanta, Vitesea, Sportinga, Hetafea i Vigana do Partizana. Iako čudno u tom trenutku, Stojković je otvorio dušu i otkrio kako je došlo do tog tranfsera.

- To je ono što pokušavam da objasnim. Pet puta treba da kažem, suludo je što novinar mora da me pita. Ja sam se Zvezdi tri puta nudio. Nisam hteo da dovodim svoj život u u neku fazu da moram da razmišljam šta će mi se desiti. Odrastao sam u sportskoj porodici, branio sam Svetsko prvenstvo 2010. godine, Zvezda je kulturno odbijala. Ja sam par puta rekao "Zoki, poštujem Partizan, ali biće velika fama, nisam spreman". I onda se desilo SP, došao je avgust 27-28, ja nemam klub i ne nazire se ništa, bila je neka mala priča sa Olimpijakosom, ali se prekinulo - priča Stojković, a onda i otkriva ko je zaslužan za njegov transfer.

- Zove me Lola Smiljanić 27. avgusta, vidim da me priprema, ja kažem ide mi se 200 odsto, ali me strah da kažem dolazim sutra. Raspričali smo se, pa su me okrenuli ljudi iz Partzana, posle sam pričao i sa majkom, ona samo što nije zaplakala, "uradio si što je do tebe, nisu te hteli, ljudi iz Partizana te podržavaju". Ja sam imao sportski motiv, tražio sam satisfakciju, meni je sport sve, nisam neko ko može da radi sa strane i trenira, u Sportingu je bilo evidentno da ne mogu da branim i moj cilj je bio da branim godinu dana i da se zahvalim, nešto slično što je Divac uradio u Zvezdi - rekao je Stojković.

Međutim, nakon pozajmice je Partizan otkupio ovog golmana koji je branio u Beogradu sve do 2014. godine, kada je prešao u Ergotelis. Posle Grčke je branio u Makabiju iz Haife, pa i Notingem Forestu, pre nego se na leto 2017. godine opet vratio u Partizan.

Ovoga puta je ostao četiri godine, a na leto 2021. godine je otišao put Al Fejhe iz Saudijske Arabije u kojoj je bio do leta prošle godine.

Osim toga, Stojković je otkrio i brojne detalje o karijeri, poput problema u Đenovi, kao i toga zašto više nije branio za Srbiju. Iako su ga navijači Zvezde zvali "Mustafa" zbog izdaje, on je i tu rekao da ga je samo motivisalo.

Autor: Dubravka Bošković