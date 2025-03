'OVO JE POSLEDNJI PUT...' Kari rastužio sve navijače (VIDEO)

Košarkaši Golden Stejt voriorsa poraženi su od ekipe Filadelfija seventisiksersa rezultatom 126:119, ali je meč ipak obeležio bek Goldent Stejta Stef Kari.

Kari je prvi put posle šest godina zakucao, što je izazvalo oduševljenje kod navijača, ali je nakon meča rekao da to više neće raditi.

- To je verovatno moje poslednje zakucavanje. Sad prekidam sa tim. To je poslednje koje ćete videti. Želite da iskoristite priliku za tako nešto, ali ipak to će verovatno biti moje poslednje zakucavanje... Sigurno ću odsad samo da položim loptu u koš. Trebalo mi je mnogo da se odrazim - rekao je Kari posle meča.



Sjajan bek je rekao da se dobro seća kada je to uradio pre šest godina.

- Naravno da se sećam. Pre šest godina. Kod kuće. Sa desnog krila. Mislim da mi je Durent asistirao - istakao je Amerikanac.

STEPH CURRY 2-FOOT HAMMER TIME 🔨🫣



It's his first in-game dunk in 6 years! pic.twitter.com/E3GZU4wNe3 — NBA (@NBA) 02. март 2025.

Autor: Dubravka Bošković