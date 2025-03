JOKIĆ NA MOĆAN NAČIN ODGOVORIO NAJVEĆIM HEJTERIMA! Kako god da okrenu, Srbin apsolutno dominira! (VIDEO)

Nikola Jokić je uspeo da održi neverovatan nivo svojih partija i zahvaljujući tome je stigao do liderske pozicije kada je reč o trci za MVP trofej.

Denver je u poslednjem periodu beležio dobre rezultate i približio se Oklahomi, lideru Zapadne konferencije, a i to je uticalo na Jokićev dolazak do čela MVP trke gde je prestigao Šeja Gildžijusa-Aleksandera, plejmejkera Oklahome.

U zreloj fazi sezone, nakon 60 utakmica, sa prosekom od 29,1 poena, 12,7 skokova i 10,5 asistencija Jokić je na putu da postane tek treći košarkaš u istoriji koji je sezonu završio sa tripl-dabl prosekom posle Oskara Robertsona i Rasela Vestbruka koji je čak četiri puta uspeo to da uradi.

Jokic’s defensive highlights from last night.



He helped hold Cade to 11 points (3/12 FG) and 5 assists with his aggressive hedging, and effective drop coverage taking away Duren and Stewart. pic.twitter.com/v2hqekwXLH