NOVAK SAMO NA JEDAN NAČIN MOŽE DO TROFEJA NA ROLAN GAROSU: Šansa mu se ukazuje na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju!

Najbolji teniser današnjice dobrim rezultatom u Kaliforniji i Floridi može da sebi obezbedi mesto među četiri nosioca pred Otvoreno prvenstvo Francuske



Naredne nedelje, tačnije, 5. marta, počinje turnir iz serije 1.000 u Indijan Velsu, a kao jedan od učesnika najavljen je i Novak Đoković. Najbolji teniser svih vremena trebalo bi da bude postavljen za trećeg nosioca, iza Aleksandra Zvereva i Karlosa Alkaraza.

Posle neuspeha na Australijen openu i činjenice da je zbog povrede morao da preda meč u polufinalu Aleksandru Zverevu, Novak Đoković najavio je indirektno da mu u interesu nije plasman na ATP listi, već osvajanje najznačajnijih turnira. To je sasvim razumljivo, s obzirom na njegove godine, a ima ih 37, pošto želi da čuva telo od velikih napora. Opet, da bi osvajao grend slem i turnire uz serije 1.000, važno mu je da ima dobar renking kako bi izbegavao jake rivale na početku takmičenja.

Novak Đoković u Indijan Velsu ima lepu priliku da poboljša svoje mesto na ATP listi, pošto je trenutno sedmi. Srbin, koji ima 24 grend slem titule, brani samo 50 bodova u Americi, pošto je prošle godine poražen u drugom kolu od Luke Nardija. Ukoliko osvoji masters u Kaliforniji, izvesno je da bi osvojio 950 bodova, što bi znatno uvećalo njegov saldo na ATP listi i verovatno ga izbacilo na petu poziciju.

Zanimljiva stvar je da Novak Đoković brani samo 600 poena iz 2024. uoči Otvorenog prvenstva Francuske. Ako do početka Rolan Garosa sakupi 1.500 poena, imaće dobre šanse da bude među četiri prva nosioca u Parizu. Ukoliko bi se pred početak drugog grend slema u sezoni vratio među prva četiri igrača na ATP listi, izvesno je da bi Đoković do polufinala bio miran, odnosno da bi do završnice izbegao duele s braniocem trofeja Karlosom Alkarazom, te prvom dvojicom tenisera na svetu Janikom Sinerom, koji će se vratiti posle isteka kazne zbog dopinga, i Aleksandrom Zverevom.



- Stariji igrači upadaju u zamku svaki put kad pokušavaju da spasu svoje telo i ne uspevaju uvek u dobrom balansu da odigraju dovoljno mečeva. Počinju da gube mečeve u pet setova ili imaju više lošijih dana, što je prirodno. Znam da je Novak odigrao dosta mečeva tokom karijere, ali na grend slemovima ga sigurno čeka nekoliko okršaja u pet setova - rekao je Pat Keš, osvajač Vimbldona iz 1987. godine i nastavio:

- On sebi ne može da priušti teške mečeve u pet setova u prvoj nedelji grend slema jer mora da ostane svež, a to je znatno teže kad starite. To je veliki izazov za Novaka u narednih nekoliko meseci. Ako uspe da napravi svoj raspored i bude siguran da ima pravi broj mečeva za sobom, može ponovo da pobedi i osvoji Pariz.



Novak Đoković jasno je stavio do znanja da mu je 25. grend slem titula primarni cilj u 2025. godini i da će mu najbolja šansa da ostvari svoj naum biti uvećana samo ako napravi skok na ATP listi u martu.

Autor: Dubravka Bošković