HOROR! Bivši olimpijac 10 godina silovao maloletne devojke, detalji ZGROZILI SVET!

Entoni Džejms (34), bivši britanski olimpijac, provešće narednu 21 godinu u zatvoru.

Džejms je osuđen nakon što je silovao dve maloletne učenice i primorao ih da imaju seks sa "čudnim" muškarcima.

Sud u Plimutu je bivšeg britanskog plivača proglasio krivim za osam seksualnih prestupa.

Zločine je počinio u razdoblju od 2012. do 2022. godine. Detalji su zgrozili javnost. Silovao je devojke, terao ih na polni odnos s nepoznatim muškarcem i tražio od njih da mu šalju fotografije eksplicitnog sadržaja u periodu kada su bile mlađe od 16 godina.

Britanski monstrum na sudu se branio kako su devojke same pristale na seksualno zlostavljanje te da su tražile od njega da ih davi i veže, a najbizarnije od svega je što je Džejms tokom izvršenja zločina pohađao policijsku akademiju, a u vreme hapšenja, u januaru 2022. godine, pripremao se za policijsku službu.

