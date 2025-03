RASIM LJAJIĆ OTKRIO: Partizanu fali još šest miliona evra za igranje u Evropi

Prvi čovek privremene uprave Fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić govorio je o aktuelnoj situaciji i istakao da je prvobitni dug smanjen.

Ljajić je, međutim, dodao da je sada urgentno rešavanje pitanja Evrolicence i da se klub nada pomoći države.

"Ono što mogu da kažem je da je dug smanjen na 48,2 miliona evra. Mada to ne može da bude konačna cifra. Ako čujete za mesec dana da je taj dug povećan, to je zato što ne znamo kakvi će biti ishodi sudskih sporova koji se vode. I zato što na dnevnoj osnovi plaćamo kamatu 2.500 evra na ime duga poreskoj upravi. Dakle, taj dug nije konstanta, ali se svakako značajno smanjuje. Na primer, na godišnjem nivou smo uštedeli 1.600.000 na ime plata što igrača, što zaposlenih. Preko tri miliona smo vratili dug prema klubovima koje smo imali, preko 1.200.000 različitih dugova koje smo imali prema dobavljačima i preko dva miliona dugova koje smo imali prema igračima. Ipak je napravljen veliki pomak, naravno, država je tu pomogla kroz dve intervencije u toku monitoringa. Prvo oktobarskog, sad i ovog decembarskog. I ja se nadam da ćemo uskoro ući u proces licenciranja. To jeste u okolnostima u kojima se Partizan nalazi – veliki uspeh", poručio je Ljajić u intervjuu za Maxbet.

Prvi čovek crno-belih je dodao da je neophodna i treća intervencija države pred monitoring u martu.

"Ona je više nego poželjna i bez te treće intervencije teško da ovo možemo da sprovedemo. Potrebno je šest miliona evra da se reše tekuće i reprogramirane obaveze. S tim što bi nam to dalo prostor da napravimo taj novi sporazum sa nekim grejs periodom od godinu dana, da bi klub mogao da diše, da držimo glavu iznad vode. Ovako svakog trenutka preti opasnost da nas neko ne potopi."

U daljem razgovoru Ljajić je objasnio gde leži najveći problem kluba.

"Glavni problem je poreski dug. Ukupno iznosi 22 miliona evra i stalno raste zbog novih neizvršenih obaveza i reprograma. Da bi ušli u novi reprogram moramo da izvršimo obaveze na osnovu tekućih obaveza i na osnovu reprograma koje imamo. Moramo to da podmirimo da bi ušli u neki novi reprogram sa nekim grejs periodom koji ćemo dobiti da ne bi rasle ove kamate i taj brojčanik kucao dodatne obaveze. Mislim da je u ovom trenutku to glavni problem sa kojim se suočavamo. Tekuće obaveze možemo kroz reprograme i sporazume sa klubovima i igračima nekako da servisiramo, ali ovo je kamen oko vrata."

Ljajić je Partizan ocenio kao mercedes, ali...

"Partizan je sad mercedes, godina proizvodnje devedeseti i neka. Mi želimo da ostane mercedes, ali da bude potpuno novi tip koji em je bezbedan, em je siguran, em je uspešan. Em je brz!"

Kada je u pitanju trener Srđan Blagojević, Ljajić nema dilemu.

"Ako ste čitali komentare kad je doveden, 80 odsto je bilo vrlo kritički intoniranih i 20 odsto pozitivnih ili neutralnih. Partizan treba da izgleda upravo onako kako ga i zamišlja trener Blagojević i da igra kako je njegova vizija fudbala. Taj rukopis se mogao videti i na utakmici protiv Crvene zvezde. Nije to ta vizija, ali je čovek igrao onako kako sa Zvezdom u datom trenutku može da igra. Znači da nema šablona, nije isto igrati sa Crvenom zvezdom i sa Mladosti iz Lučana i IMT, bez uvrede za bilo koji klub. Čovek prilagođava igru i protivniku i trenutnim mogućnostima igračkog kadra. I siguran sam da će trener Blagojević u narednim utakmicama pokazati znanje i trenersku i fudbalsku veštinu. Ono čime sam ja zadovoljan, a to je neka vrsta profesionalne deformacije, to je njegov javni nastup na konferencijama za štampu i pre i posle utakmice. Jedna odmerenost, umerenost, bez viška reči. Bez trijumfalizma kad pobedite i bez padanja u očaj kad izgubite. Ja mislim da je to nešto što treba našem fudbalu."

Autor: Dalibor Stankov