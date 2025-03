LUKA, ČEMU TO? Dončić jednim potezom zgrozio sve, sudija poludeo, Lebron nije mogao da veruje šta vidi (VIDEO)

Los Anđeles Lejkersi i Los Anđeles Klipersi odigrali su dva uzastopna meča i oba su pripala timu Luke Dončića, a Slovenac je u centru pažnje delimično i zbog toga što je znoj sa čela obrisao o košarkašku loptu, kako bi protivničkom košarkašu otežao izvođenje slobodnih bacanja.

Arbitri su ostali u čudu zbog ovakvog poteza Luke Dončića, a sudija ispod koša zatražila je od dečaka koji brišu parket da obrišu i loptu pre nego što se meč nastavi.

Luka rubbing his sweat all over the ball made the ref so mad 😂😭 pic.twitter.com/s8nDGo4FNu