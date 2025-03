'ŽELIM DA BUDU JOŠ VEĆI, AKO JE TO IKAKO MOGUĆE': Proslavljeni džudista čestitao rođendan Crvenoj zvezdi

Proslavljeni srpski džudista Nemanja Majdov rekao je na proslavi 80. rođendana Sportskog društva Crvene zvezde da joj želi da bude još veća, ako je to ikako moguće.

- Zvezdi želim da bude slavna i velika kao i do sada i da bude još veća ako je ikako moguće. Kad gledamo iz aspekta džudoa, ja sam u Zvezdi 14 godina, individualno smo bili smo prvaci Evrope i sveta, ekipno smo doneli šest medalja iz Lige šampiona, bili smo i prvi na evropskoj rang listi. Uvek može bolje, uvek može više, zato i ne stajemo, još uvek smo gladni uspeha i dokazivanja. Naš cilj je da u naredne četiri godine, u olimpijskom ciklusu, donesemo još evropskih i svetskih medalja, a ako Bog da i olimpijsku medalju - rekao je Majdov i dodao da ima tri svetske i četiri evropske medalje, a cilj mu je da donese Srbiji i olimpijsku medalju koja mu nedostaje u karijeri.

- Ako gledamo poslednjih 10 godina, to je ekspanzija džudoa u Srbiji, sa najvećom bazom u džudo klubu Crvena zvezda. Velike zasluge za to imaju predsednik Saveza Ivan Todorov i prvi čovek Zvezde Stojan Vujko. U Zvezdi zahvaljujući Vujku imamo maksimalne uslove - zaključio je Majdov i dodao da je džudistkinja Milica Žabić zasluženo dobila godišnju nagradu Zvezde za najbolju sportistkinju SD.

Džudistkinje i džudisti Crvene zvezde su šampioni Srbije, a Majdov ističe da je u poslednjih 10 godina taj borilački sport u ekspanziji.

Autor: Dalibor Stankov