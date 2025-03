Pešić: Košarka u Srbiji nikad popularnija, a nikad manje potencijala

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je večeras na Kopaonik biznis forumu da košarka u Srbiji nikada nije bila popularnija nego danas, ali da nikada nije bilo manje potencijala za budućnost srpske košarke.

On je istakao da ga raduje popularnost košarke, ali nije optimističan po pitanju budućnosti.

"Mi ne učimo, ne napredujemo. Ako ovako ostane, ne da nećemo imati medalje, nego ćemo biti srećni da se kvalifikujemo za EP, SP i OI. Ako se ne promenimo, ne uspostavimo adekvatan sistem, ne adaptiramo ga na moderan način i ne učimo li od amearikanaca, neće biti rezultata“, rekao je Pešić.

Selektor smatra da je NBA liga još nedostižna i da je ogromna razlika u kvalitetu u odnosu na evropsku košarku.

"Košarka je, kao i fudbal, globalan sport, igra se u čitavom svetu. Mi smo se približili Amerikancima, ali su oni i dalje numera za sebe. To treba da bude dodatna motivacija za nas, ne da ih stignemo, nego da budemo bolji. Suština je da prihvatiš da neko nešto radi bolje od tebe, bez ikakve sujete“, rekao je evropski i svetski šampion.

Ističe da je velika razlika biti igrač ili trener.

"Ne može se reći šta je lakše, pitanje je posvećenosti. Najlepši deo mog života je bio dok sam bio aktivan igrač. To je neuporedivo sa svim ostalim što se dešavalo u mojoj karijeri. Ja i dan danas ja sanjam da još igram, a ne dešava se da sanjam dok treniram“, kaže selektor Pešić.

Za sebe kaže da je skroman i da i dan-danas traži balans između skromnosti i samopouzdanja. Prisetio se prve konferencije za medije kad je postao selektor Nemačke i kada je rekao da će „Panceri“ postati svetski prvaci.

„Svi su počeli da se smeju. Prevodilac me je pitao, da li sam zaista to rekao. I onda kreće borba s preprekama“, izjavio je on.

Pešić ocenjuje da je nemoguće biti trener, ako ne postoji podrška porodice.

„Svi verovatno trenerski posao gledate kroz utakmice, kroz taj stres... ali to nije najteži deo posla. Trenerski posao je ono pre utakmice i pre treninga i posle utakmice i posle treninga. Nemoguće je živeti život trenera bez podrške, ja sam imao sreću da je moja supruga bila košarkašica. Rekao sam joj kad budem završio karijeru, sve medalje ću ti staviti oko vrata, zaslužila si“, iskren je olimpijski vicešampion.

Kao najveći uspeh u karijeri ističe to da je još trener i daje zadržao strast, privilegiju i posvećenost trenerskom poslu. Kaže i da ne postoji univerzalni plan ili strategija kako se postiže uspeh.

"Najteži posao trenera je selekcija ljudi. Koga si izabrao da bude u tom timu, svi su oni različiti, ne samo košarkaški, nego i sa drugačijim navikama. To je ono što je proces u kome mi pronalazimo sebe. Ti uživaš u tome da donosiš odluke ko igra sa tobom“, kaže Pešić.

Ranko Žeravica je, ocenjuje Pešić, najveći trener Jugoslavije, zato što je otkrivao i stvarao igrače. Podseća da je Žeravica jedini evropski, svetski i Olimpijski prvak.

„Trener danas mora da bude višedimenzionalan, mora da ima odgovor na sva pitanja. Igračima je danas radna etika apsolutno razvijena. U naše vreme, mi smo bili kreativni, gledali da što manje treniramo... to danas ne postoji“, kaže on.

Kao recept za uspeh generacije koju trenutno predvodi ističe dobru komunikaciju.

„Trener ne sme sebe da stavi iznad tima. Ti kao menadžer u kompaniji ako staviš sebe iznad ljudi za koje si ti zadužen, nećeš postići uspeh. S druge strane, igrači moraju da znaju da je glavni šef trener i moraju da ga prate, izvršavaju njegove naredbe i savete. Mi smo uspeli da nađemo balans između ta dva. Zato smo mi uspešni“, ocenjuje selektor Pešić.

Selektor napominje da se moraju trenirati i međuljudski odnosi.

„To znači povezivati ljude i ja to radim i dan-danas. Bez toga nema rezultata, nema ni uživanja u procesu. Ne verujem u motivaciju, verujem u odgovornost i disciplinu. Svaki vrhunski sportista je rođen s motivacijom. Kao trener tvoj zadatak je da pronađeš put do cilja i kako da osvežavaš tu motivaciju u procesu, jer se tu nailazi na prepreke. Ako nisi spreman da prihvatiš konfliktnu situaciju, ne možeš da budeš uspešan“, zaključio je selektor Srbije.





Autor: Dalibor Stankov