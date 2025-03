DONČIĆ ASISTIRAO, A LEBRON UBACIO KOŠ ZA ISTORIJU I IZAZVAO DELIRIJUM! Neverovatan poduhvat "Kralja" - ovo niko nikada nije uspeo da uradi!

Los Anđeles Lejkersi pobedili su Nju Orleans 136:115 i ostvarili sedmu uzastopnu pobedu.



Utakmicu je obeležio igrač Lejkersa Lebron Džejms koji je postao prvi igrač u istoriji lige sa 50.000 postignutih poena u regularnom delu sezone i plej-ofu.

Lebron je bio na 49.999 poena u karijeri kad je Luka Dončić na sebe odvukao par suparničkih igrača i tako mu otvorio slobodan šut na suprotnoj strani.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz