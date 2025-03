Oglasio se Đoković: Teniski raju, dolazim

Najbolji srpski teniser Novak Đoković objavio je na društvenim mrežama video snimak kojim je najavio svoj nastup na Indijan Velsu.

Indijan Vels počinje 5. marta, a svoj nastup na njemu je najavio i Đoković podelivši promo video snimak na društvenoj mreži "X".

Napisao je i kratku poruku:

Tennis paradise, here we come 🙌Let’s do this, #nolefam pic.twitter.com/wtEJL1wcS1