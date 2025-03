ĐOKOVIĆ STIGAO U INDIJAN VELS: Novak nije želeo da gubi vreme, evo šta je radio (VIDEO)

Najbolji teniser ikada Novak Đoković stigao je u Indijan Vels, gde će pokušati da stigne do nove titule.

Đokovića su kamere odmah ulovile u kompleksu Indijan Velsa, kako se zagreva na biciklu, a potom je izašao na teren i odradio lakši trening.

Podsetimo, najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković, saznao je juče imena potencijalnih rivala na putu ka tituli u Indijan Velsu.

Novak baš nije imao sreće na žrebu - čeka ga pakao u kalifornijskoj pustinji.

Hello @DjokerNole 👋



Welcome to Tennis Paradise 🌴 🎾 #TeamDjokovic is getting ready with @andy_murray 💪@BNPPARIBASOPEN



Thanks for the 📸 @karenytv3 🥰 pic.twitter.com/MukU0JiMuv