RODŽER FEDERER ZARAĐUJE VIŠE NEGO IKAD: Njegova kompanija u 2024. godini ostvarila NEVEROVATAN PRIHOD

Rodžer Federer (43) je posle Novaka Đokovića verovatno najbolji teniser svih vremena.

Bar prema postignutim rezultatima, koji govore da je u karijeri osvojio 103 turnira i 20 grend slemova.

Švajcarac je toko karijere koju je završio 2022. godine upisao 1251 pobedu i 275 poraza, a zaradio je više od 120 miliona evra od turnira.

I kada je reč o novcu, tu mu nema ravnog u svetu tenisa. Gotovo šokantno deluje informacija da je Rodžer posle karijere počeo da zarađuje više nego dok je držao reket u rukama.

Švajcarac je 2019. godine uložio deo svog novca u kompaniju "On Holding AG" iz Ciriha, koja se bavi proizvodnjom sportske odeće i obuće.

A ta firma beleži neverovatan rast na tržištu. Kompanija je objavila da je u 2024. godini ostvarila prihod od neverovatnih 2.42 milijardi evra. U poslednjih godinu dana deonice firme su porasle za 41 odsto, namašivši ključne rivale koji se bave proizvodnjom sportske odeće i obuće.

I to nije sve. Kompanija očekuje da će tempo rasta u prvoj polovini 2025. godine biti još jači. Prevashodno zbog novih proizvoda koje uključuju patike za trčanje koje koštaju 150 evra i "lifestajl" patike koje su pravi hit u Evropi, a koštaju 140 evra.

Inače, kompanija postoji tek 15 godina. Pored Federera, promovišu je još neke poznate ličnosti, a nedavno se njihova reklama pojavila i tokom Superboula.

Jedna od tajni uspeha kompanije je i ta što je povukla svoje proizvode iz maloprodajnih objekata i prodaju postavila isključivo onlajn. Direktna prodaja potrošačima je udvostručila zaradu

Federer je 2019. godine postao jedan od suvlasnika.

"Kada se pridružio kompaniji kao preduzetnik, Rodžer je postao blizak partner osnivačima i timu. On koristi svoje jedinstveno iskustvo kako bi pomogao da se unapredi razvoj proizvoda, marketing i iskustvo obožavalaca na novi nivo. Rodžer takođe igra ulogu u razvoju sportskog duha koji je u srži naše visoko efikasne kulture. Kako je došlo do ovog odnosa? Za razliku od tradicionalnih partnerstava između brenda i sportista, nije počelo s tipičnim razgovorom o sponzorstvu. Kada smo primetili Rodžera kako nosi naše patike širom sveta, jednostavno smo ga kontaktirali. Ispostavilo se da je već neko vreme obožavalac naših proizvoda. Švajcarska je relativno mala i nije dugo trebalo da se Rodžer nađe na večeri s našim višim vodstvom. No, ovo partnerstvo je mnogo više od švajcarskih korena. Kako se razvijalo prijateljstvo, postalo je jasno da je on prirodni vođa i preduzetnik i van terena. Cenimo iste stvari i delimo strast prema inovacijama i dizajnu. On privlači najbrže rastuću globalnu zajednicu obožavalaca i pridružio se vodećim brendovima u SAD-u, Evropi i Japanu. Rodžer donosi jedinstveni uvid kao jedan od najuticajnijih i najcenjenijih sportista na vrhu svetskog sporta. Zajedno nastojimo da stvorimo jedinstvene proizvode i iskustva za obožavaoce širom sveta", objavila je tada švajcarska kompanija.

Autor: Marija Radić