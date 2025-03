MAJK MELOUN IGRAČIMA DENVERA OTKRIO SUROVU ISTINU O NIKOLI JOKIĆU! Trener Nagetsa otvorio dušu i povukao potez koji će se prepričavati!

Nikola Jokić odigrao je još jedan odličan meč u NBA ligi i u pobedi Denvera protiv Sakramenta (116:110) imao je učinak od 22 poena, 15 skokova i šest asistencija.

Sve ovo je Jokić uradio povređen, pa je uspeh samim tim još veći, a u pojedinim trenucima bilo je jako zanimljivo videti na koji način su igrači Kingsa čuvali srpskog centa. Džoker je konstantno dupliran, a često su uz njega bila i trojica, pa čak i četvorica košarkaša!

Ovoga se posle meča dotakao i trener Denvera Majk Meloun koji je otkrio kako je svojim igračima najavio da će se ovo dešavati. Meloun je u pauzi između dva poluvremena kada su Nagetsi imali deset poena zaostatka rekao igračima sledeće:

Michael Malone’s message to the team at halftime tonight on the Kings defense:



“I said, Fellas, get used to this. We’re going to see this for the next 20 games. Teams are not guarding anybody not named Number 15, Nikola Jokic.”