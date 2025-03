Luka Dončič izdominirao protiv Njujorka, pa ušao u istoriju NBA lige

Osim što je bio najefikasniji igrač Los Anđeles Lejkersa koji su upisali važnu pobedu protiv Njujork Niksa (113:109), čime su stigli do učinka 40:21 u sezoni, Luka Dončić je ispisao i nove stranice istorije NBA lige.

Nakon još jedne sjajne partije, gde je imao 32 poena, sedam skokova i 12 asistencija, Dončić je sada na petom mestu u istoriji NBA lige po broju utakmica sa 30+ poena i 10+ asistencija.

Sa 84 takve utakmice, izjednačio se sa Raselom Vestbrukom, a ispred njega su samo Tre Jang, Džejms Harden i Lebron Džejms.

Dončić ove sezone prosečno beleži 26,6 poena, 8,3 skoka i 7,8 asistencija po utakmici. Nakon što je u februaru prešao u Los Anđeles, pomogao je ekipi da se domogne druge pozicije na Zapadu. Takođe, postao je tek drugi igrač u istoriji Lejkersa – uz Lebrona Džejmsa – koji je u prvih 10 utakmica za klub zabeležio 200 poena, 50 skokova i 50 asistencija.

Luka Doncic now has the 5th most games in NBA history with 30+ PTS & 10+ AST. pic.twitter.com/7MJ88Og22V