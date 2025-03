Jokićev brat krenuo pesnicom na novinara: Objavljen snimak, ovo nije bilo ni malo prijatno

Strahinja Jokić, brat najboljeg košarkaša sveta Nikole Jokića, tokom Ol-stara je ozbiljno uplašio jednog novinara.

Strahinja je na Ol-staru bio sa Nikolinom suprugom Natalijom i decom, pa je privukao veliku pažnju. Našao se Strahinja u fokusu zbivanja zbog imidža, mada je bilo i onih koji su malo zazirali od njega zbog frizure, kilograma, ali i činjenice da mu se sudi jer je prošle godine napao jednog navijača Denvera, koji je vređao njegovu porodicu. Novinar "Jahu Sporta" je bio najodvažniji, pokušao je da ga snimi, što se Strahinji nije svidelo.

Strahinja se okrenuo i pružio ruku ka telefonu, posle čega se snimak prekinuo.

- Pogledajte, najstrašniji momenat u mom životu. U tom momentu sam video kako pesnica Nikolinog brata ide ka meni. Bio sam na NBA Ol-staru, kada sam nakon meča video porodicu Jokić i mislio sam da će to biti sjajan snimak, stao sam tu da to snimim i ovde sam prvo pomislio da me gleda. Ali mislio sam da sam paranoičan - rekao je novinar.

Nije prestao da snima, pa je opisao je šta se tačno desilo.

- Nastavio sam da snimam, a onda je krenuo ka meni i podigao je svoju pesnicu. Ceo moj život mi je prošao pred očima. Mislio sam da će se moj život završiti tu u mračnim hodnicima "Čejs centra".

Jokićevom bratu je zapravio bio neophodan bilbord koji se bio iza novinara.

- Ispostavilo se da je zapravo Jokićeva porodica predivna - dodao je novinar.

Autor: Snežana Milovanov