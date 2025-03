POGLEDAJTE SNIMAK HOROR POVREDE BIVŠEG KOŠARKAŠA ZVEZDE: Udario glavom o parket, pa ostao nepomično da leži bez svesti - Izneli ga na NOSILIMA (VIDEO)

Fredi Gilespi, košarkaš Milana, na nosilima je iznet sa meča 28. kola Evrolige protiv Fenerbahčea.

Na utakmici Milana i Fenerbahčea, koja se odigrala u sklopu 28. kola Evrolige, viđena je jedna užasna scena koja je zaledila sve prisutne navijače.

Naime, tešku povredu doživeo je bivši košarkaš Crvene zvezde Fredi Gilespi, koji je na nosilima iznet sa terena.

Gilespi je glavom udario u rame Devona Hola, a potom je pri padu glavom udario u parket.

Američki centar se srušio na parket i nekoliko sekundi bio bez svesti, da mi mu lekari odmah ukazali pomoć, a horor povredu bivšeg košarkaša Zvezde pogledajte u priloženom video snimku:

Freddie Gillespie goes down while battling on defense and is forced to leave the arena due to injury.



A tough moment for Milano, losing his presence on the floor. Hoping for good news and a speedy recovery! 🙏💪 pic.twitter.com/cnfyLrIXXD