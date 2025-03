Nikola Jokić ušao je u istoriju NBA lige i na meču u kom su Denver Nagetsi savladali Finiks Sanse (149:141 posle produžetka) imao je monstruozan tripl-dabl od 31 poena, 21 skoka i 22 asistencije.

Na ovaj način postao je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je upisao 30/20/20 tripl-dabl, a trener Nagetsa Majk Meloun konferenciju za medije posle meča počeo je tako što je zamolio novinare da ga ne pitaju ništa o Nikoli Jokiću?! Novinari jesu bili šokirani, ali je bilo jasno da je Meloun na ovaj način želeo dodatno da uveliča Jokićev uspeh.

- Pre nego što kažem nešto o Nikoli Jokiću, pogledajte i statistiku Džamala Mareja... Sjajno iskustvo za nas je ova pobeda posle produžetka. Rekao sam momcima kada je Durent dao trojku - nećemo izgubiti, dignite glave. Naša egzekucija je bila dobra, čitali smo odbrani, dobro pogađali. Imali smo dosta poena iz kontri i reketa, a najviše volim ovih 45 asistencija i devet izgubljenih - počeo je priču Meloun.

I pored toga što je zamolio novinare da ga ne pitaju za Jokića, naravno, dobio je pitanje o istorijskom tripl-dablu centra iz Sombora.

- Nikola Jokić je jedan jedini. Prvi u istoriji da ima ovakve brojke... Ne mogu da opišem i molim vas nemojte da me pitate za to. Neverovatan je. Kada si jedini takav igrač u istoriji NBA lige... Dosta je dobrih igrača u NBA, ali je Nikola Jokić ipak klasa iznad svih njih - rekao je Meloun, pa je rešio da se na urnebesan način našali sa Raselom Vestbrukom:

- Nisam imao pojma da je imao takve brojke i da je prvi imao 30-20-20. Rekao je Raselu Vestbruku u svlačionici: A ti to nisi uradio? Ha-ha.

Zatim je nastavio da veliča Jokića i očitao je lekciju svim kritičarima srpskog centra.

- Videli ste koliko je uticao na igru skokovima, asistencijama... Nisam dao nikome od mojih igrača dao lanac za najboljeg defanzivca jer smo ipak primili 141 poen, ali bi to išlo njemu. To kako protivnik mora da igra, sve je zasluga Jokića. Kažu da ne zna da se brani, a to nije tačno. Strašan je defanzivac. Srećni smo što ga imamo u timu.



Autor: Jovana Nerić