ŠTA ĆE REĆI JELENA!? Novak izabrao partnerku iz snova! Najbolji svih vremena ima odličan ukus!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se nalazi u Indijan Velsu gde će nastupati na predstojećem masters turniru.

Nole će u noći između subote i nedelje odigrati meč protiv Botika Van De Zandšulpa, a kao i obično izazvao je mnogo pažnje po pojavljivanju u SAD.

Odradio je Đoković jedan intervju gde je odgovarao na brojna pitanja, a posebno je zanimljivo bilo pitanje koga bi izabrao za dubl partnerku, a da nije iz teniske sfere.

Pomenuo je imena Luke Dončića, Lebrona Džejmsa, Toma Brejdija, Nikole Jokića...

- Neko od najpoznatijih sportista poput Toma Brejdija, Lebrona Džejmsa, Luke Dončića ili Nikole Jokića. U tom dublu bih verovatno ja morao mnogo više da se krećem, on bi verovatno servirao dobro - rekao je Novak.

Nije tu završio, šeretski se nasmešio i dodao:

- Od žena? Džesika Alba - kao iz topa je rekao Đoković uz osmeh.

Who is your dream celebrity doubles partner?



Novak: “One of the top athletes like Tom Brady or LeBron James, or Luka Dondic… the Joker. I think I’ll be doing the most movement on the court there. He would be probably serving well.” pic.twitter.com/wRPYC55vv1