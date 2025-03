Senzacija u Indijan Velsu! Novak ispao već na startu

Novak Đoković je već na startu Indijan Velsa završio takmičenje. Njega je senzacionano sa čuvenog američkog Mastersa eliminisao laki luzer Holanđanin Botik Van de Zandšulp 2:1 (6:2, 3:6, 6:1)

Meč je trajao dva sata i dva minuta.

Prvi set koji je Novak Đoković odigrao bio je jedan od najslabijih poslednjih godina. Trajao je pola sata, a Holanđanin je došao do prednosti potpuno neočekivano. Neverovatno, ali istinito, srpski as odigrao je samo četiri vinera uz 14 grešaka, a riterna nije ni bilo. Obrni okreni Đoković je osvojio samo dva gema i izgubio je prvi set.

Do prednosti u drugom setu prvi je stigao srpski teniser, a odmah napravio i brejk, koji je održavao do šestog gema, a onda ga i duplirao. Uspeo je Van De Zanšlup da vrati jedan, ali to je bilo sve od 85. tenisera sveta. Novak je izjednačio u setovima na svoj servis i ušlo se u treći odlučujući. Poslew lošijeg starta Đokovića i gubitka prve deonice ovako je moralo da bude.

Na početku trećeg seta oba tenisera osvojili su svoje servise, a onda je Van de Zandšulp prvi stigao do brejka, koji je odmah potvrdio i krenuo u napad na senzacionalnu i najveću pobedu u karijeri. Nezaustavljiv je bio holandski teniser, stigao do novog brejka, servirao za trijumf i posle Nika Kirjosa na startu, u drugom kolu uspeo da eliminiše i Novaka Đokovića.

Autor: Snežana Milovanov