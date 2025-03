Nakon više od četiri godine saslušanja, iznošenja dokaza u procesu koji je bio usmeren na prvog čoveka biciklističkog saveza Republike Srpske, tadašnjeg predsednika Balkanske biciklističke unije Vladimira Kuvalje, danas je u Bratilsavi završen.

Podsetimo, 2021 godine krenuo je napad na Kuvalju, koji je tada obavljao funkciju predsednika Balkanske biciklističke unije, onima koji su u sportu jasno je da to znači kontrola petnaest zemalja Evrope plus nekoliko zemalja koje su tada bile pod uticajem Ruske federacije, što je bio signal zapadu, da je mogući idući lider starog kontinenta upravo on, jer je već nezvanično imao više od polovine glasova.

- Vrlo dobro poznajem licemerstvo i taktiku pojedinih zapadnih zemalja, koji su u stanju da navuku bele rukavice dok se valjaju u blatu korupcije, a da vas u isto vrieme tapšu po ramenu, svi mi koji smo sarađivali sa njima, dobro to poznajemo. Dugo sam u telima na tom nivou i naučio sam to davno, a koliko vidim to su naučili svi oni koji pokušali sarađivati sa njima, izjavio je Kuvalja.

Kuvalji je bilo zabranjeno da obavlja zvanične funkcije u sportskim organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou. Kuvalja i njegov pravni tim su na svaku optužbu reagovali pravno i svaku pojedinačno dokazivali, nismo ništa prepustili slučaju niti smo bez obzira koliko banalne bile optužbe uzimali ih zdravo za gotovo.

- Pre nego što smo ušli u proces Kuvalja je sam izučio zakone o sportu na nivou BiH, ustav Republike Srpske i Dejtonski sporazum, pozvao nas je i rekao, ovde ćemo dati legitimitet i legalitet Republici Srpskoj, „idemo do kraja“, izjavil su njegov advokat Andrej Obradović i pravni savetnik Dejan Erešić.

Kuvalja u početku nije ni sanjao da će pokušaj njegovog rušenja i pokušaj sklanjanja sa međunarodne scene biti pobeda slobodnog sporta i pobeda Republike Srpske, pokazao je celom svetu da će upornost, ljubav prema domovini i prema sportu doneti pobedu. Kuvalja je bio veliki sportista i on zna kako se dolazi do pobede.

Kuvalji je stavljeno na teret:

- Isticanje zastave i intoniranje himne Ruske Federacije na svetskom prvenstvu u Istočnom Sarajevu, Mariji Letajevoj, a koja je postala svetska šampionka. Napomenimo, ona je prva i poslednja ruska sportiskinja koja je nakon uvođenja sankcija do danas jednom na međunarodnom takmičenju čula svoju himnu.

- Podrška Ruskoj Federaciji (u invaziji na Ukrainu), primanje ordena od strane Ruske Federacije.

- U svojstvu predsednika Balkanske biciklističke unije, donošenje deklaracije o mogućnosti učešća Ruskih i Beloruskih sportista na teritoriji Balkana.

- U svojstvu predsednika Balkanske biciklističke unije, donošenje deklaracije o zabrani učešća sportista iz samoproglašene države Kosovo na teritoriji Balkana, bez saglasnosti Republike Srbije;

- Isticanje zastave i grba Republike Srpske i Republike Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine, čime je narušen suverenitet te zemlje;

- Nastup tima Republika Srpska na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;

- Kao sportski radnik narušio je etičke principe UCI promovišući politički pokreta koji je poznat kao rušioc suvereniteta Bosne i Hercegovine;

- Kao sportski radnik narušio je etičke principe UCI promovišući političkog lidera, člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, a koji promoviše saradnju sa Ruskom Federacijom i Srbijom, a što je mogućnost ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Bez obzira što je niti jedna od ovih navoda nije imala osnova, nismo mogli sebi dozvoliti da padnemo na tim stvarima, ono što sam uradio sa timom, a što se kasnije pokazalo kao potez koji će uticati pozitivno za nas, što smo odvojili svaku ovu optužbu pojedinačno i fokusirali smo se da dokažemo da Republika Srpska ima pravo na učešće na međunarodnim takmičenjima kao reprezentacija, a da samim tim imamo pravo na zastavu i himnu, koje nisu zabrnjene od strane međunarodnih sportskih organizacija naglasio je Kuvalja.

Odluke nakon saslušanja:

- Što se tiče intoniranja himne i prikaz zastave Ruske Federacije na svetskom prvenstvu: nema osnove, zabrana se tada odnosila samo na takmičare u kategoriji elite;

- Podrška Ruskoj Federaciji u ratu sa Ukrajinom: nema osnove, zalagnje da sport bude slobodan i primanje ordena za zasluge i prijateljstvo prikazuje ljubav prema sportu i fer plej, dokazi o podršci ratu nisu relevantni;

- Deklaracija o dozvoli učešća Ruskim i Beloruskim sportistima na takmičenjima na teritoriji Balkana: nema osnove, Balkanska biciklistička unija nije zvanična članica svetske biciklističke unije, te ne podleže pravilnicma propisanim od strane UCI;

- Deklaracija o zabrani učešća sportista iz samoproglašene države Kosovo na teritoriji Balkana: nema osnova, Balkanska biciklistička unija nije zvanična članica svetske biciklističke unije, te ne podleže pravilnicma propisanim od strane UCI.

- Učešće tima Republika Srpska na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, izuzimajući Olimpijske Igre i svetska prvenstva: uvidom u zakon o sportu na nivou Bosne i Hercegovine, koji jasno defeniše sport na nivou entiteta i govori da može delovati samostalno, nema osnova za terećenje. Kuvalja je predstavio primere: Škotska, Vels, Tirol, Flandrija, Andaluzija, Baskija.. , a ovo su slučajevi čije teritorijalno uređenje nema ni blizu ovlašćenja kao Republika Srpska.

- Intoniranje himni i isticanje zastava Republike Srpske i Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine: nema osnova, himna i zastava Srbije se mogu intonirati i isticati na sportskim događajima koji se održavaju na teritoriji Srbije i Republike Srpske, a u čast zvaničnika ili sportista Srbije ne ruše suverenitet niti jedne zemlje. Himna i zastava Republike Srpske nije zabranjena od strane niti jedne međunarodne sportske organizacije, nema osnova za terećenje.

- Podrška političkom pokretu ili lideru političkog pokreta: nema osnova, u svojim izjavama Vladimir Kuvalja nije narušio etiku prema drugim religijama, nacijama ni boji kože, svedočenje 312 sportista iz 58 zemalja (naša religija, nacija ni boja kože nas nije određivala na sportskim biciklističkim događajima, niti smo se osjećali ugroženo);

- Ponosan sam što smo uspeli da dokažemo da ni Republika Srpska ni Srbija, a ni njeni zvaničnici nisu rušioci suvereniteta niti jedne zemlje, već nacije koje promovišu mir, fer plej i saradnju. Ponosan sam što imamo pravo na svoju reprezentaciju i da više nema straha sa nivoa BiH, da li Republika Srpska može nastupiti na nekom događaju pod svojom zastavom. Ti isti koji su me optužili, danas su jasno rekli: Republika Srpska postoji i neće više nikada biti predmet ovakvih manipulacija i montiranih procesa, svi oni koji su se bojali da nastupe, više se ne moraju bojati. Nažalost, morao sam proći ovim trnovitim putem, ali prošao bih ponovo, jer sport mora biti iznad politike, a Republika Srpska mora biti iznad nas svih. Ovo nije kraj našeg puta, ovo je tek početak i potvrda da smo na pravom put, a ljudima koji nas vode vetar u krila da se izbore za naša ustavom data prava na nivou BiH, završio je Kuvalja i dodao, Predsedniče, donosim ti u Banjaluku dres reprezentacije Republike Srpske, čuvaćemo je zajedno.



Autor: Jovana Nerić