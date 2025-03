OZBILJAN PROBLEM ZA LEJKERSE I LUKU DONČIĆA: Povredio se Lebron Džejms! Čeka ga duža pauza?! (VIDEO)

Iskusni superstar Lejkersa doživeo je neugodnu povredu na meču protiv Seltiksa.

Ozbiljan maler zadesio je tim iz LA.

Predvođeni ubitačnim tandemom Lebron - Dončić igrali igrali su sjajno i nizali trijumfe, a onda su doživeli neverovatan peh. Iskusni Džejms doživeo je povredu i po svemu sudeći čeka ga duža pauza.

Posle osam vezanih trijumfa Lejkersi su doživeli neuspeh u NBA klasiku od Boston Seltiksa, ali više od poraza Dončića i družinu zabolela je povreda "Kralja".

Na šest minuta pre karja meča Lebron je doživeo povredu prepone leve noge. Delovalo je u prvi mah da će oporavak trajati nekoliko dana, međutim, prema poslednjim informacijama koje stižu iz Amerike, povreda je ozbiljnija nego što se mislilo.

This is the play where LeBron strained his left groin. MRI will determine severity and timeline to return



Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 4-6 weeks pic.twitter.com/TGpbke4bxI