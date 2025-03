ALEKSANDAR MITROVIĆ SNIMLJEN KAKO NAPUŠTA BOLNICU: Pogledajte kako izgleda srpski fudbaler posle lekarske intervencije

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović napustio je bolnicu u Rijadu.



Mediji iz Saudijske Arabije su ranije danas izvestili da je reprezentativac Srbije hitno primljen zbog ubrzanog rada srca.

Mitrović se ubrzo oglasio iz bolnice fotografijom kojom je poručio da je sve u redu, a večeras se pojavio i video kako srpski as napušta bolnicu.

Uz snimak se poručuje da je Mitrović napustio bolnicu i da je sada njegovo zdravstveno stanje stabilno.

⚠️ Mitrovic has left the hospital, and his condition is now stable 🔵pic.twitter.com/IEpxnBsP4I https://t.co/Uywv7kaMgZ