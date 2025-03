TRI OD TRI! Srpkinje šampionski drugog dana takmičenja na SP u Nišu (FOTO)

Tri od tri u pobedama, bilans je današnjeg učešća srpkinja na šampionatu sveta u boksu za žene koje se održava u hali „Čair“ u Nišu.

Nakon pobeda koje su ostvarile aktuelne Evropske seniorske šampionke Sara Ćirković i Kristina Kuluhova u prvoj sesiji drugog dana takmičenja, u drugoj sesiji za maksimalan učinak naših devojaka pobedu je ostvarila i Anđela Branković. U kategoriji od 54 do 57 kg Brankovićeva je boksovala protiv Irkinje Mihaele Volš i zabeležila pobedu kojom se plasirala u osminu finala gde će snage odmeriti sa predstavnicom Španije Dženifer Fernandez Romero.

“Što se tiče samog meča i žreba znali smo da je protivnica ozbiljna, bila je učesnica na Olimpijskim igrama sada u u Parizu. Ja sam sa njom i ranije boksovala, imala sam poraz od nje, tesan, ali je bio poraz, tako da s obzirom da je protivnica dobra i da smo imali neka "nerešena posla", meni ova pobeda baš znači” – rekla je nakon pobede Brankovićeva.

Osmeh na licu selektrora svih ženskih selekcija Srbije Mirka Ždrale.

“Izvanredan meč naše Anđele Branković protiv zaista, moram podvuči zaista odlične protivnice, bokserke koja ima iza sebe ogromne rezultate, velike uspehe. Anđela je danas pokazala da može, siguran sam, do svetske medalje i mislim da je ovo bila najveća prepreka do toga. Čestitke našim reprezentativkama, mojim bokserkama kako ovim koje su danas pobedile, tako I svim koje su u stroju na Prvenstvu sveta I radne hrabro I vredno na tome da obraduju Srbiju. Idemo dalje, dan po dan i verujem do smo kraja šampionski” – rekao je selektor Ždralo.

U prvoj sesiji najpre je do prolaza u osminu finala bez ulaska u ring stigla najbolja bokserka Srbije Sara Ćirković kojoj je meč bez borbe predala Avganistanka Haidari Monire u kategoriji od 52 do 54 kg. Naredni meč za plasman u četvrtfinale Sara će boksovati protiv rumunske reprezentativke Diane Marie Andor.

Zlatna devojka srpskog boksa Kristina Kuluhova, aktuelna šampionka Evrope u kategoriji od 60 do 63 kg zabeležila je briljantnu pobedu u prvom kolu protiv predstavnice Zimbabvea Kaje Hildah. Borba je završena prekidom u drugoj rundi nakon tri brojanja reprezentativki Zimbabvea. Kuluhova koja će naredno kolo boksovati protiv prvog nosioca, Tajlanđanke Tananje Somnuek.

Svetsko prvenstvo u boksu za žene održava se u Nišu od 8. do 16. marta, ulaz je besplatan za sve dane takmičenja.



Autor: Jovana Nerić