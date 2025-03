Srpska petica u borbama trećeg dana SP u Nišu (FOTO)

Trećeg dana takmičenja Svetskog prvenstva u boksu za žene (11. mart 2025) u ring će ući pet reprezentativki Srbije.

U prvoj sesiji koja startuje od 14:00 časova, takmičarski dan kada su u pitanju naše bokserke otvara Natalija Šadrina u kategoriji od 57 do 60kg protiv Jermenke Elide Kočarjan. Biće to peti meč po redu u ringu A. U istom ringu deveti meč po redu boksovaće Kristina Kuluhova za plasman u četvrtfinale u kategoriji od 60 do 63 kg protiv Tajlanđanke Tananja Somnuek.

U drugoj sesiji koja počinje od 18:00 časova u ringu A četvrti meč boksovaće Sara Ćirković u kategoriji od 52 do 54kg protiv Nemice Melani Volkove. Prvobitno je bila informacija da je Sarina proitivnica Rumunka Diana Maria Andor koja je u međuvremenu diskvalifikovana.

U istom ringu šesti meč boksovaće Anastasija Lukajić protiv Južnoafrikanke Tabilise Cimi u kategoriji od 63 do 66kg.

Poslednji, deseti meč dana u ringu B boksovaće naša Elma Hajrović protiv Marokanke Hasnae Larti u kategoriji od 75 do 81kg.

Autor: Jovana Nerić