ŠOK IZJAVA ČUVENE TENISERKE: Preispitajte Novaka, previše se smeje! Čuvena teniserka šokirala izjavom o Đokoviću!

Nekadašnja teniserka, Koko Vandevej, rekla je da joj je čudna reakcija Novaka Đokovića posle eliminacije sa turnira u Indijan Velsu, te da se previše smejao na konferenciji za medije.

Eliminacija Novaka Đokovića iz prvog kola ATP turnira u Indijan Velsu je toliko šokantna da se i posle više od dva dana o tome priča u javnosti.

Svoje mišljenje je po tom pitanju iznela i američka teniserka, Koko Vandevej, koja je karijeru okončala 2023. godine.

- To je čudan osećaj za jednog igrača kada nekoliko puta izgubi na ovaj način, a onda ga vidite na konferenciji za medije kako je pomalo previše nasmejan, i pitate se - da li više nije mentalno jak kao pre? - poručila je Vandevej.

Koko je potom istakla zabrinutost da se nezainteresovanost za masters turnire ne prenese na grend slemove.

- Morate malo da preispitate to. I dalje mislim da ne možete otpisati najvećeg tenisera svih vremena ni na jednom turniru, u bilo kojoj situaciji, ali se pitam da li se previše navikavamo na to da ga drugi pobeđuju na mastersima. Znamo da se Novak fokusira na grend slemove, ali da li ćemo se previše opustiti i možda će se to odraziti i na slemovima? - zaključila je Vandevej.

