'Protiv Federera je bilo jednostavno, Novak je druga priča... 'Nadal otvoreno o rivalstvu 'velike trojke'

Rivalstvo "velike trojke" obeležilo je istoriju tenisa i "belom sportu" donela enormnu popularnost. Krivci su, naravno - Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer, koji su svojim bravurama godinama oduševljavali planetu. Njihovi mečevi i danas se prepričavaju, a nakon što su se Španac i Švajcarac penzionisali postalo je jasno kakvo je blago svetski sport izgubio.

Novak je ispratio Federera i Nadala u penziju, a protiv obojice je imao pozitivan skor. Nije krio srpski teniser da mu je daleko teže bilo da se sprema za Španca i deluje da je muka bila obostrana. Popularni Rafa je tokom gostovanja u podkastu Endi Rodika istakao da je spremanje za Đokovića bilo potpuno drugačije i da jasna strategija za pobedu nikada nije postojala.

- Mečevi protiv njih dvojice bili su potpuno taktički različiti. Sa Rodžerom je taktika bila jednostavna. Zato je moje rivalstvo sa Federerom bilo atraktivnije za navijače nego sa Novakom, iako sam sa drugim više puta igrao. Protiv Novaka nije bilo tako jasne stragetije kao protiv Federera. Mogli smo da napravimo plan, ali sve se uvek svodilo na to da moram da igram odlično u dugom periodu. Takođe, znao sam da moram konstantno da se prilagođavam. Nisam smeo da mu napadam bekhend jer je rano udarao lopticu i stavljao me u komplikovanu poziciju. Počeo sam da koristim drop šot iz bekhenda, to mi je ponekad išlo - rekao je Nadal.

Objasnio je Španac zbog čega je za duele sa Federerom iskoristio termin - jednostavno, budući da je Švajcarac pokušavao da bekhendom razbije ritam Rafaela Nadala.

- On je pokušavao jednu stvar, ja sam pokušavao drugu. Moj cilj je bio da mu razbijem bekhend. Sve vreme sam bio skoncentrisan na to. On je pokušavao da igra paralele iz dva razloga. Bilo da zabije direktan poen, bilo da stvori sebi više prostora. Rodžerov cilj je bio da bude agresivniji, svaki put kada bi udario forhend, ja sam pravio korak nazad. Objašnjenje je jednostavno, za mene je njegov forhend bio najbolji protiv koga sam ikada igrao. Bila je to partija šaha u kojoj nije bilo tajni. Ceo svet je znao koja je strategija.

Za kraj, objasnio je i da je protiv Novaka uglavnom igrao kroz sredinu kako srpskom teniseru ne bi dozvolio da se razmaše i diktira tempo sa bočnih linija.

- Takođe, pokušavao sam igram više kroz sredinu, kako mu ne bih davao uglove. Ako protiv Đokovića otvarate teren i ne postignete prednost, dajete mu šansu da igra kako on želi. Kada je u pitanju kontrola lopte, on je najbolji teniser protiv koga sam ikada igrao i koga sam gledao - podvukao je nekadašnji španski teniser.

Autor: Dubravka Bošković