'NEKA OSTANE TAJNA ŠTA MI JE ŽELJKO REKAO' Reprezentativac Francuske govorio o svom odnosu sa trenerom Obradovićem!

Vratio se Frenk Nilikina na teren posle duže pauze. Reprezentativac Francuske nije krio uzbuđenje zbog povratka posle dvomesečnog odsustva zbog povrede.

Prikazao je sasvim solidnu partiju u pobedi Partizana protiv FMP-a i poručio da će mu biti potrebno malo vremena da se vrati u staru formu.

"Još uvek nisam maksimalno spreman i treba vremena da se vrati stara forma, ali to nije nešto čime se opterećujem. Idemo korak po korak, dan po dan, zajedno rastemo kao ekipa i uveren sam da ćemo imati odličan završetak sezone", rekao je Francuz.

Govorio je i o svom odnosu sa trenerom Željkom Obradovićem.

"Situacije kada ste sprečeni da izađete na parket i pomognete saigračima su uvek teške. Zaostajete za timom, morate da se vratite u ritam i ta se uklopite u grupu. Međutim, saigrači i stručni štab su sjajni, svi su bili uz mene. Sve je to sad iza mene, a ja se nadam da ćemo svi biti zdravi do kraja. Trener Željko Obradović mi je govorio u ovom periodu da dajem sve od sebe, a ostalo ne želim da otkrivam, neka to ostane naša tajna".

Partizan u petak gostuje Barseloni, a Frenk veruje da će biti spreman za taj okršaj.

"Ono što svakako očekujemo od tog okršaja jeste visok ritam tokom svih 40 minuta, a ja se nadam da sam spreman za tako nešto", rekao je Nilikina.

Autor: Jovana Nerić