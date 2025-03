PREMINUO LEGENDARNI NBA KOŠARKAŠ: Njegov dres je zauvek povučen, napravio je čudo nakon što je završio karijeru

Čuveni košarkaš Ulises Džunior Bridžmen je preminuo u trenutku kada je imao 71 godinu.

Bridžmen je odigrao 12 sezona u NBA ligi, a igrao je za Milvoki i Los Anđeles Kliperse. Karijeru je završio 1987. godine.

Iako je bio veoma poštovan igrač, o čemu govori činjenica da su Baksi povukli dres sa brojem dva koji je on nosio, najviše se pamti po onome što je postigao van terena.

Međutim, njegova priča nije bila samo o košarci.

Nakon što je završio karijeru, odlučio je da se posveti biznisu. Umesto velikim ugovorima u NBA, zaradio je mnogo više novca izvan terena. Njegova prva velika investicija bila je restoran brze hrane, koji je brzo postao izuzetno uspešan. Onda je krenuo sa širenjem, postavši jedan od najvećih franšiznih vlasnika restorana u SAD.

Njegov uspeh nije stao samo na restoranima pošto je ubrzo proširio poslovanje na još veće horizonte, uključujući i vlasništvo nad fabrikom koja flašira Koka-Kolu, što mu je donelo dodatnu finansijsku moć.

