Sferopulos pred Armani! Imamo probleme, ali sada je vreme za sprint!

Košarkaši Crvene zvezde ulaze u završnu fazu Evrolige, a pred duel sa Olimpijom iz Milana trener Janis Sferopulos upozorava da tim mora da pruži maksimum uprkos problemima sa povredama.

Crveno-beli su vezali dva poraza u elitnom takmičenju, a sada traže revanš protiv ekipe koja ih je već pobedila ove sezone.

Sferopulos ističe da je sezona bila maraton, ali da sada dolazi ključni trenutak. Grčki stručnjak zahteva od igrača dodatni napor u završnici takmičenja.

- Kako dolazimo do kraja Evorlige, imamo još šest utakmica do kraja. Mi završavamo maraton i vreme je da napravimo sprint. Maraton je maraton, 42 kilometra, ali smo sada u poslednjim kilometrima i moramo sebe da gurnemo jače. To moramo da uradimo, to je ono što očekujem od igrača. Da gurnemo sebe, da pokažu malo volje pred ovakav meč. Igramo protiv dobrog tima, oni su treći po ofanzivi u Evroligi i videli smo da nismo dobri u odbrani i kako igramo protiv ofanzivnog tima, moramo biti fokusirana i efektni u odbrani. To je naš prioritet, takođe, naš napad mora biti bolji nego u ABA ligi. Moramo pronalaziti rešenja i da vidimo saradnju, da uradimo ono što smo pokazivali i ranije da umemo.

Problemi sa povredama i bolestima dodatno otežavaju situaciju. Nekolicina igrača nije u punoj formi, ali će se žrtvovati kako bi dali doprinos protiv Milana.

- Istina, imamo mnogo problema sa povredama, bolestima, virusima. Imamo igrače koji nisu spremni na 100 odsto, neki nisu spremni ali igraju i sa prehladom, sa virusom. Prebrodili smo neke probleme, sada u ovom momentu, svako se žrtvuje da odigra meč protiv Milana.

Sferopulos je pozvao navijače da ispune dvoranu i glasnom podrškom pomognu timu, uz napomenu da ne želi incidente poput lasera i ubacivanja predmeta na teren.

- Očekujem punu arenu, znam da nas navijači podržavaju. Nadam se da će podržati i sutra, ovo je momenat kad moraju navijači da gurnu igraču izvan njihovih limita. Ne želimo lasere, ubacivanje predmeta... Samo glas i da igrači imaju podršku.

Autor: Jovana Nerić