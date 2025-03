Jovanovićeva i Matovićeva u klubu osam srpskih bokserki četvrtfinalista SP u Nišu

Druga sesija četvrtog dana takmičenja na Prvenstvu sveta u boksu za žene u Nišu startovala je pobedonosno za Srbiju. U ringu A u trećem meču po redu srpska reprezentativka Dragana Jovanović u kategoriji od 50 do 52 kg protiv Kenijke Akinji Lencer Otieno boksovala je u šampionskom ritmu od samog početka što je i rezultiralo plasmanom u četvrtfinale. Dragana je do pobede stigla već u prvoj rundi sudijskom odlukom da prekine meč jer su ocenili da Kenijka nije bila u stanju da nastavi ovaj susret. U borbi za plasman među četiri najbolje, što ujedno donosi i osiguranu bronzu Jovanovićeva će odmeriti snage sa predstavnicom Bugarske Venelinom Poptolevom.

“Pobeda u prvom meču, pobeda nad reprezentativkom Kenije i već sutra me očekuje četvrtfinalni susret protiv reprezentativke Bugarske. Prezadovoljna sam iskodom I učinkom u prvom meču, nisam očekivala da će baš biti tako lako, ali eto prekidom u prvoj rundi sa dva brojanja sam uspela da dođem do pobede. Idemo dalje” – rekla je reprezentativka Srbije Dragana Jovanović nakon pobede.

Stojan Knežević, trener Jovanovićeve prezadovoljan rezultatom i onim što je na ringu demonstrirala srpska reprezentativka.

“Od početka smo znali da je Dragana favorit u ovom meču, ali bez obzira na to nismo hteli nikoga potcenjivati. Na redu je meč protiv Bugarke koju dobro poznajemo. Dragana je pobedila u finalu Balkanskog prvenstva i znam da će i ovaj put dati sve od sebe i pokazati još jedanput svoj raskoš i talenat i da će doći do pobede i plasirati se u polufinale Svetskog prvenstva. Svojim radom i odricanjem niz ovih godina to je i zaslužila i dokazala da je stvarno naš najveći talenat to jest biser našeg boksa” – rekao je trener Knežević.

U ringu B sedmi meč od 18:00 časova boksovala je srpska reprezentativka Milena Matović u kategoriji od 66 do 70 kg protiv Kineskinje Šu Li. Bronzana sa Prvenstva Evrope 2024. Matovićeva pružila je šampionsku partiju protiv izuetno nezgodne protivnice za veliku pobedu i odlazak u četvrtfinale koje joj donosi borbu za osiguranu medalju. U borbi za plasman u polufinale Milena će odmeriti snage sa Kazahstankom Bogdanovom.

“Meč je bio pun izazova, mogu reći težak obzirom da mi je ovo bio prvi meč na ovom prvenstvu, tako da sam probila led. Zaista sam dala svoj maksimum, što na kraju rezultiralo ovom pobedom. U narednom meču ću se boriti sa bokserkom iz Kazahstana Natalijom Bogdanovom koja je postavljena za drugog nosioca. Nastupam sutra u četvrtfinalnu i ujedno u borbi za medalju i nadam se da ću obradovati Srbiju” – rekla je srpska reprezentativka Milena Matovićev.

Selektor svih ženskih selekcija Srbije Mirko Ždralo čestito je svim devojkama na pobedama i zalaganju, herojskim izdanjima na ringu i pozvao publiku da podrži srpske reprezentativke i bude vetar u leđa na putu do istorije.

“Ovo iza nas apsolutno jedan istorijski dan u svakom smislu, imaćemo osam devojaka u borbi za medalju već sutra, što zaista mislim da je za Srbiju u ovom momentu izuzetno, izuzetno velika stvar. Ovo što je Milena večeras pokazala, ali i devojke koje su prethodnici boksovale danas tokom celog dana jeste pre svega izvanredna forma koja će im svima dati jednu motivaciju u sutrašnjim mečevima za medalju jer samim tim sigurnije u sebe ulaze u mečeve, znaju da im je forma tempirana izuzetno dobro za samo Prvenstvo sveta. Sutra sve imaju težak zadatak, ali obzirom da Srbija prije ovoga nikada nije osvojila svetsku medalju, a sutra imamo osam šans, znamo koliko je to veliki uspeh, ali i velika težina.

Očekujemo u Nišu sutra pune tribine. Zaista Nišlije koje su poznate po gostoprimstvu, kao dobri domaćini, očekujemo od njih sutra i pozivam ih da podrže naše devojke i učestvuju i budu deo ove istorije koja će se ako Bog da sutra dogoditi” – zaključio je selektor Ždralo.

U četvrtfinalu 14. izdanja Svetskog šampionata za žene u boksu boriće se osam reprezentativski Srbije: Natalija Šadrina, Sara Ćirković, Anastasija Lukajić, Anđela Branković, Nikolina Gajić, Dragana Jovanović, Milena Matović i Sara Miljković.





Autor: Dalibor Stankov