TUŽNE VESTI IZ AMERIKE: Preminuo legendarni NBA košarkaš Oliver Miler

Oliver Miler je važio za jednog od najtežih centara u NBA.



Nekadašnji NBA centar Oliver Miler preminuo je u 54. godini.

Miler je profesionalno igrao košarku od 1992. do 2010. godine, a u najjaču ligu sveta je stigao sa univerziteta Arkanzas i Finiks Sansi su ga birali sa 22. mesta.

I am so sad to report we have lost another @NBA Fraternity member! Nine year veteran Oliver Miller has passed away at age 54! Going to miss you Big O. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿. RIP