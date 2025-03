BRENIN I BOBIN KUM IZNEO ŠOKANTNU TVRDNJU: Serena Vilijams se dopingovala 20 godina! Dobila je dozvolu

Jon Cirijak, bivši teniser, izneo je šokantne tvrdnje o Sereni Vilijams, jednoj od najboljih teniserki svih vremena.

Rumunski milijarder je u razgovoru za lokalne medije na temu doping u tenisu, izrekao da se Amerikanka tokom karijere dopingovala, a da je zbog leka koji je koristila kao terapiju bila pošteđena.

Mlađa od sestara Vilijams je iza sebe ostavila impresivne rezultate. Osvojila je 23 grend slem titule, ukupno 73 titule.

Cirijak, poznat u našoj zemlji i kao venčani kum Lepoj Breni i Bobi Živojinoviću, izneo je nepoznate informacije.

"Postoji lek, ako mi dozvolite, ja ću vam reći ime, o kojem je moj sin bio veoma obavešten kada je Serena rekla Halep: "Izgleda da je i ta titula moja". Čini se da je Serena dobila 20 godina izuzeća sa crne liste. Čini se! Ne mogu da optužujem, neću da optužujem. Serena je morala da kaže svom porodičnom lekaru: "Vasilice, piši mi ovde! Napišite ovde da mi treba Ritalin!" Generalno, postoje ljudi kojima je potreban ovaj lek, on se koristi ako ste malo sporiji, ako imate poremećaj pažnje", rekao je Cirijak za rumunski portal gsp.

Potom je bivši teniser objasnio i čemu služi ovaj lek:

"Taj lek je napravljen za borbene pilote. Onog trenutka kada pilotu date ovaj Ritalin, za koji svi znaju, od Rusa preko Kineza do Amerikanaca... Svi ih koriste jer vam daje do 50 odsto dublji vid. Daje vam do 50 odsto tačnosti u nervnim i ručnim egzekucijama. Pa šta više želite od ovakvog dopinga za sportistu? Šta još hoćeš", zapitao se Cirijak.

Rumun je išao korak dalje i dao je svoj vid rešenja za ovakve probleme.

"U svetskoj populaciji 1,2 ili 1,3 posto ljudi se rađa sa raznim bolestima. U sportu, njih 40 posto je bolesno, a ne jedan posto! Ajmo onda Svetsko prvenstvo za njih. Kao što radimo za invalide, da radimo i za one koji primaju terapiju. Ako ne, skinite sve to što je terapeutsko sa crne liste da svako može da uzme. Ili ako ne, potpuno ukinite crnu listu i vraćamo se tamo gde smo bili pre 40 godina, pre 30 godina i svi su slobodni, živela sloboda! Sada govorim kao bivši predsednik Olimpijskog komiteta, govorim kao bivši olimpijac, govorim kao bivši teniser, ali govorim i kao gledalac. Boks na Rolan Garosu za četiri mesta košta 125.000 evra. Za vreme trajanja turnira. A ja sedim u toj kutiji i dvojica igraju. I ne znam ko je šta koristio. Ali ko pobeđuje? Zašto da se zavaram i da ne znam? Recite mi, gospodine, javno. Nije vam dozvoljeno, jer svako ima pravo na svoje tajne", ispričao je Jon Cirijak.

A, povod za ovako detalju analizu svakako je bio i septembar 2016. kad su hakeri objavili čak 36 stranica poverljivih dokumenata Svetske antidoping agencije. Tada su spomenuta tri imena - gimnastičarka Simon Bajls i teniserke Venus i Serena Vilijams. Kad su u pitanju sestre one su dobile izuzeća za lekove koji su bili zabranjeni između 2010. i 2015. Od šest izuzetaka Serene, tri su iz perioda 2010-2011, kada je teniserka bila odsutna zbog nekoliko operacija.

Autor: Dubravka Bošković