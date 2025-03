Užasne vesti pogodile su svet fudbala.

Bivši golman Partizana Radiša Ilić (47) se ubio, tako što je skočio sa terase. On je branio za Partizan u dva navrata, prvi put od 1998. do 2003. godine, a potom i od 2010. do 2013. godine.

Uskoro opširnije...

Autor: Dubravka Bošković