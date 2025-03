JEZIVI DETALJI SMRTI BIVŠEG GOLMANA PARTIZANA: Beživotno telo Ilića pronađeno ispred zgrade

Sportsku javnost u Srbiji jutros je potresla vest o smrti čuvenog golmana Partizana Radiše Ilića (47).

Nekadašnji čuvar mreže crno-belih i reprezentacije Srbije pronađen je mrtav ispred zgrade u kojoj je živeo u Bajinoj Bašti. Sumnja se da je skočivši sa terase izvršio samoubistvo.

Beživotno telo bivšeg golmana Partizana pronađeno je u sredu uveče u podnožju stambene zgrade u Bajinoj Bašti, u kojoj je Radiša Ilić živeo, prenose "Novosti".

Njegove komšije su duboko potresene zbog ovog tragičnog događaja.

Bajinobaštani koji su voleli fudbalskog asa, veruju da on nije pronašao mir usled porodičnih problema, i da je to razlog zbog koga je okončao svoj život.

Podsetimo, Radiša je rođen 20. septembra 1977. godine u Bajinoj Bašti, gde je i napravio svoje prve fudbalske korake u lokalnom klubu. Usledila je selidba u Slobodu iz Užica, a zatim i u Partizan u kom je ostvario svoje najveće uspehe u karijeri. On je branio za Partizan u dva navrata, prvi put od 1998. do 2003. godine, a potom i od 2010. do 2013. godine.

Imao je Ilić i jedan nastup za seniorsku reprezentaciju Srbije, a navijačima Partizana ostaće u lepom sećanju zbog plasmana u Ligu šampiona 2010. godine kada je začarao svoju mrežu u revanš meču poslednjeg kola kvalifikacija protiv Anderlehta kada su Belgijanci promašili čak tri penala.

Autor: Marija Radić