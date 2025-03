Đoković je rešio da igra manje, a evo kako bi takva odluka mogla da se odrazi na njegovu karijeru i zbog čega NIJE DOBRA

Hajnc Guntart poredio karijeru Đokovića sa Štefi Graf

Novak Đoković nije zablistao ove godine. Posle polufinala u Melburnu, najbolji teniser svih vremena doživeo je neuspehe na turnirima u Dohi i Indijan Velsu.

Posle prvog grend slema Novak Đoković rekao je da će ove godine igrati manji broj turnira, kako bi svoje telo sačuvao od velikih napora i povreda. Videlo se u Melburnu koliko je Noletu teško, kad u kontinuitetu igra jake mečeve. Baš zbog toga je povredio mišić u maestralnoj pobedi nad Karlosom Alkarazom, zbog koje je morao da preda polufinalni duel Aleksandru Zverevu.

Novak Đoković ima 37 godina, a švajcarski "Blik" pozabavio se Srbinovom odlukom da smanji broj turnira na kojima će igrati u takmičarskoj godini. Njihov sagovornik bio je Hajnc Guntart, nekadašnji trener Štefi Graf.

- Tako malo igranja na turnirima, može da postane pravi hendikep. Samopouzdanje i refleksi takođe potiču iz ritma mečeva. A u vrhunskom tenisu, nekoliko trenutaka kašnjenja može promeniti sve - rekao je Hajnc Guntart i dodao:

- S godinama morate da trenirate efikasnije. Dnevna koncentracija postaje neophodna.

Novak Đoković odlučio je da za svog trenera postavi Endija Marija, nekadašnjeg rivala i prijatelja. Nada se da će mu Škot pomoći da povrati formu i kondiciju.

Hajnc Guntart trenirao je Štefi Graf od 1992. dok se Nemica nije povukla sa 30 godina u avgustu 1999. Tokom svoje karijere Grafova je osvojila 22 grend slem titule u pojedinačnoj konkurenciji i provela 377 nedelja kao svetska broj 1.



Iako je u penziju otišla znatno mlađa od Đokovića, koji će u maju napuniti 38 godina, mnogi su skloni tome da kraj njene karijere porede sa Srbinom. Grafova je osvojila šest grend slem titula u isto toliko igranja tokom 1995. i 1996. godine, da bi je povrede sprečile da isto učini tokom 1997. i 1998. godine.

Nemica je propustila četiri uzastopna takmičenja od Vimbldona 1997. do Rolan Garosa 1998. Posle četiri godine kao najbolja na svetu, kalendarsku 1997. završila je kao 28. na WTA listi. Tokom 1998. godine stigla je do devetog mesta na planeti, ali nije uspela da se plasirau četvrtfinale Vimbldona i US opena te godine.

Sve se to promenilo 1999. godine kada je Štefi Graf zapanjila svet tenisa osvojivši svoju 22. grend slem titulu i to na Rolan Garosu, nedeljama pre nego što je stigla do finala Vimbldona, samo da bi se povukla samo nekoliko nedelja kasnije.



Razmišljajući o kraju karijere Štefi Graf, Hajnc Guntart je otkrio da je ključ njenog kasnog uspeha bio maksimiziranje ograničenih sati treninga, pristup koji bi mogao biti dobar za Đokovića.

- Ređe smo trenirali, ali svaki minut se računao. Morate da trenirate što je moguće kvalitetnije - objasnio je Švajcarac.

