Šadrina i Lukajićeva nastavile niz medalja Srbije na Svetskom prvenstvu u Nišu, Miljkovićeva poražena

Nakon trijumfa 20-godišnje Sare Ćirković, zlatne devojke srpskog boksa nad Kazahstankom i plasmana u polufinale, što je ujedno značilo i osvajanje prve u istoriji medalje za srpski ženski boks sa svetskih šampionata, istim putem su nastavile i srpske reprezentativke, iskusna Natalija Šadrina i 22-godišnja Anastasija Lukajić.

Učesnica Olimpijskih igara u Parizu 2024, aktuelna šampionka Evrope, bokserka iza koje stoje brojni uspesi i niska medalja, naša Natalija Šadrina u kategoriji od 57 do 60kg u četvrtfinalu savaladala je bokserku Sijera Leonea Žozefine Betist i time upisala novu osiguranu bronzu Srbiji.

“Eh, šta da kažem, trebalo je još malo da se usavršim, jer se plašim da je bilo mnogo dana, a malo borbi. Zato je važno dostići vrhunac forme u pravom trenutku. Baš zbog toga sam veoma zadovoljna što sam odradila sva tri runde, baš kako sam i planirala. Idemo dalje, borimo se za medalju! Medalju već imamo u džepu, ali još ne znam da li će biti zlatna što je meni uvek cilj” – rekla je zlatna evropska seniorka Šadrina.

Bečlijka koja je srce poklonila Srbiji, 22- godišnja Anastasija Lukajić koja je za Srbiju debitovala na Prvenstvu Evrope 2024, pre toga boksovala za Austriju, sada je Srbiji iskovala svetsku medalju. U četvrtfinalu SP u Nišu Anastasija je u kategoriji od 63 do 66kg rukavice ukrstila sa 19- godišnjom Rumunkom Nikoletom Androm Krintua Sebe i slavila nakon velike i teške borbe. Plasman u polufinale SP u Nišu donelo je obezbeđenu bronzu za Lukajićevu.

“Mnogo dobro se osećam. Bogu hvala i slava Bogu za ovu pobedu. Može naravno još dosta bolje, ali za početak, za prvi meč koji je uvek najteži, zadovoljna sam. Bogu hvala, slava Bogu. Primetila sam da kako sam boksovala prvu rundu da ne mogu pobediti, htela sam u razmenu, ali bacala je udarce od svuda, nisam videla ništa. Tako da su mi treneri rekli da promenim taktiku i bilo je uspešno. Naravno da je veliki uspeh plasman u polufinale, ali tu smo svi da se ne zadovoljimo bronzom niti srebrom. Jeste sjajan rezultat polufinale, ali svi smo tu da osvajamo zlato, tako i ja isto i moje misli, energija i snaga su usmereni kao tome. Idemo dalje” – rekla je Anastasija Lukajić.

Osmeh na licu selektora srpske selekcije Mirka Ždrala.

“Uspeli smo da ispišemo istoriju, prvo Sara, onda Natalija. Ovaj dan nije mogao bolje da krene, ali drago mi je što su one otvarale ovo prvenstvo danas. Zaista tu su nam bili moram reći najveći naši aduti, ali ovo je jedan veliki vetar u leđa ostalim devojkama koje slede na današnjem programu. Sara izuzetnu protivnicu je savladala, devojku koja ima tri svetske medalje, dve bronze i jedno srebro. Kazahstanku koja je zaista, zaista nezgodna protivnica i danas je po odluci sudija zaista taj meč bio blizu, ali moram reci nepristrasno da je Sara u svakoj rundi bila bolja. Natalija je pokazala i opravdala ulogu favorita u ovom meču. Znao sam kao i ceo tim da Natalija danas može do medalje po svemu. Na papiru je bila favorit, ali morala je to i dokazati na ringu što svakako jeste. Treću medalja donela nam je Anastasija Lukajić kao jedan debitant u našoj ekipi, nastupala je za reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Beogradu, nije uspela do medalje. To je devojka koja je došla iz Beča, koja je rođena u Beču, izrazila veliku želju da boskuje za reprezentaciju Srbije, odakle vuče svoje korene. Ovo je za nju, ali i za naš tim jedna ogromna pobeda posebno jer je u ovakvom meču gde je imala dva brojanja u prvoj rundi, veliku prednost je Rumunka imala, ali želja koju je imala Anastasija, uspela je u drugoj rundi da prelomi, da dobije 5:0 kod svih sudija drugu rundu i treću rundu da završi zadnjim atomima snage i da pobedi ovaj meč ” – rekao je u jednom dahu selektor svih ženskih selekcija Srbije Mirko Ždralo.

Srpska teškašica, Sara Miljković u kategoriji +81 direktan plasman u četvrtfinale imala je voljom žreba. Najatraktivnija kategorija, poznata i kao sudar titana, donela nam je borbu naše Sare i Kazahstanke Jeldane Talipove za plasman u polufinale. Pobedu je odnela Kazahstanka.

U drugoj sesiji petog dana takmičenja, sa početkom od 18:00 u hali “Čair” u Nišu boksovaće četiri reprezentativke Srbije.

U ringu A četvrti meč boksovaće Dragana Jovanović u kategoriji od 50 do 52 kg protiv predstavnice Bugarske Venelina Valentinova Poptoleva. U 12 po redu borbi u ovom ringu rukavice će ukrstiti Nikolina Gajić u kategoriji od 70 do 75 kg protiv Kazahstanke Nadežde Riabets.

U ringu B sa početkom od 18:00 peti meč po redu boksuje Anđela Branković protiv Uzbekistanke, trećeg nosioca ovo takmičenja Nigine Uktamove, u kategoriji od 54 do 57kg. Deseti meč po redu boksovaće naša Milena Matović u kategoriji od 66 do 70 kg protiv Kazahstanke Natalije Bogdanove.





Autor: Dalibor Stankov