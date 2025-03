UNIŠTEN BOLID NA TRENINGU FORMULE 1: Haos pred početak sezone, objavljene jezive scene sa staze (VIDEO)

Veliki incident na prvom treningu Formule 1, pred novu sezonu. Mladi vozač Hasa velikom brzinom se zakucao u zaštitnu ogradu, vozilo uništeno!

U prvoj trci ove godine učestvovaće puno mladih vozača bez ikakvog iskustva, tako da to povećava rizik da se dogode incidenti. Sam sudar dogodio se na skretanju kod staze broj 10.

Oliver Berman mladi vozač iz Velike Britanije, kome nije ovo prva trka, jer smo prošle godine mogli da ga gledamo čak dva puta. On je doživeo pravu neugodnu situaciju, izgubiši kontrolu nad svojim bolidom, izleteo je sa staze i proklizao na šljunak pored, zbog čega je vozilo počelo da se okreće, a nedugo kasnije velikom brzinom zabilo se u zaštitnu ogradu.

Sam vozač bio je razočaran jer nije mogao da nastavi trening, ali veruje da će biti bolje u trci.

- Napravio sam malu grešku prilikom skretanja ka stazi 10, zbog čega sam izleteo, nažalost izgubio sam auto. Nadam se da će bolid biti spreman za vikend.

