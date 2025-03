NOVAK PLATIO MASAŽU NASRED PLAŽE! Đoković se prepustio i maksimalno uživa dok ga žena masira - ove fotografije obilaze planetu! (FOTO)

Najbolji teniser Novak Đoković neslavno je završio svoju epizodu u Indijan Velsu kada je doživeo šokantan poraz od Botika van de Zandšulpa.

Nakon toga, srpski as je otišao na odmor sa porodicom, a sada su isplivale veoma interesantne fotografije sa jedne plaže.

Novak je odlučio da se malo opusti i sebi priušti masažu nasred plaže, iako je poznato da Đoković ima ceo tim iza sebe koji se bavi tim poslom, srpski teniser je ovog puta angažovao damu na plaži koja pruža usluge masaže.

Kamere su zabeležile te scene, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

