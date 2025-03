Trener Denvera pobesneo! Muka mu da ga Jokić spašava, samo je zgužvao papir i bacio ga (VIDEO)

Bio je vidno nervozan Majk Meloun uprkos pobedi Denver Nagetsa prethodne noći nad Los Anđeles Lejkersima (131:126), koji je na konferenciji nakon meča zgužvao papir sa statistikom i tom prilikom istakao da je samo rezultat bitan, te da njegov tim ima još dosta toga da ispravi.

Košarkaši Denver Nagetsa, predvođeni najboljim košarkašem današnjice Nikolom Jokiće, savladali su u noći za nama ekipu Los Anđeles Lejkersa (131:126) i tako se učvrstili na drugoj poziciji Zapada sa skorom 43:24

Sam meč je trebao da predstavlja spektakl i prvi susret "novih" Lejkersa sa Dončićem i Denvera, međutim, ništa nije bilo od toga. Zbog problema sa povredom sinoćni meč propustili su i Lebron Džejms i Luka Dončić, pa je Denver pred sobom imao, očekivalo se, rutinski zadatak.

Nije bilo rutinski, već su se Jokić i družina ozbiljno namučili da dođu do pobede. To se uopšte nije svidelo treneru Majku Melounu, koji je bio vidno nervozan nakon utakmice

- U redu moramo da bacimo ovo, Vašington dolazi odmah. Ovo nije izbor za mis sveta. Ne dobijamo ocene za pobede, pobedili smo i to je to - počeo je izrevoltirani Meloun, zgužvao papir i bacio ga.

Zatim je govorio o stvarima koje moraju da poprave.

- Skokovi, dali smo im 38 poena na ofanzivne skokove i izgubljene lopte. Još jedna utakmica u kojoj smo u prvoj četvrtini igrali previše opušteno, to je recept za katastrofu. Ne smemo to da radimo, moramo spremnije da ulazimo u meč. Završili smo meč serijom 8:0 što je dobro, gubili smo tri razlike, pobedili u poslednjem minutu, čestitamo i njima, dali su sve i učinii su meč zanimljivijim - poručio je trener Denvera.

Nikola Jokić i Džamal Marej vodili su Nagetse do pobede. Srpski as je meč završio sa 28 poena, sedam skokova i pet asistencija, dok je Kanađanin postigao dva poena manje i dodao četiri skoka i pet asistencija.

- Kao u svakoj četvrtini kada je na terenu, videli ste šta je Džamal radio u drugom poluvremenu, dao je bitan šut u poslednjem kvartalu. Jokić je šutnuo samo 16 šuteva, Marej isto, moram da im dam više šuteva, 20-25 šuteva, nije to nepoštovanje drugih, potrebno nam je da oni šutiraju više. Džamal je pogodio važne šuteve kada nam je bilo najbitnije, imali smo dobre napade iz tajmauta - poručio je Meloun i dodao:

- Nije bilo lepo, moramo da 'počistimo' dosta stvari, ali nam pomaže na 15 mečeva do kraja. Lepo je što imamo taj luksuz da njih dvojica budu na terenu kada se meč rešava, pokazali su to u poslednjih nekoliko godina.

Sada ih očekuje meč sa Vašington Vizardsima.

- Već su nas pobedili, čak i da smo dobili ili izgubili od Lejkersa sa 40 razlike, ali smo od Vizardsa izgubili. Tako smo opušteno ušli u taj meč u kom su nas lako dobili, sad imaju Markusa Smarta, Krisa Midltona, biće to naša peta utakmica u sedam dana, a to je ono što me brine. Igramo protiv tima koji nas je pobedio i to treba da nam bude jedina stvar u glavi - zaključio je Meloun.

