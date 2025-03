DA LI SU VANJA I SERGEJ ZAVRŠILI SA REPREZENTACIJOM?! Dragan Stojković Piksi se obraća naciji PRED VAŽNE MEČEVE!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obraća se novinarima pred mečeve sa Austrijom za ostanak u A diviziji Lige nacija.

Podsetimo, prva utakmica koja se igra u Beču na programu je 20. marta, dok je dok je drugi meč 23. marta kada će naša reprezentacija biti domaćin.11:18

Što se tiče Kostića?

- Pratili smo utakmice. Svima su vrata otvorena. Ne bih da ulazim previše u priču o igračima koji nisu na spisku.

Lepim rečima je Piksi govorio o mladom Nedeljkoviću koji se nije našao na spisku!

- Nedeljković predstavlja budućnost. Dovoljno ste lukavi, vidite da je tu Mimović. Odigrao je odlično u Ligi šampiona, odlučili smo se za njega zbog ponašanja na terenu. Kosta Nedeljković je budućnost, treba da nastavi da radi i da igra. Može da se nametne i da se vrati. Nije nikakva tragedija što nije na spisku, ne treba tako da gleda. Pratili smo utakmice, derbi turskog prvenstva, pa Glazgov Rendžers... Svima su vrata otvorena, ali ne bih previše da ulazim u priču o igračima koji nisu na spisku poput Filipa Kostića - rekao je selektor Orlova.

Pričao je selektor Srbije o ostalim igračima koji neće igrati protiv Austrije, postoji mnogo problema sa povredama!

- Što se Veljkovića tiče pretrpeo je potres mozga. Povreda koja... Nije baš da se šalimo. Oporavlja se i dalje. Vrtoglavica i mučnina su i dalje prisutni. Odlučili smo da on ovog puta preskače Austriju. Kako u Beogradu, tako i u Beču. Preveliki je rizik. Što se Gudelja tiče, ušao je u trenažni proces. Bio je na klupi na poslednjoj utakmici. Imaćemo dodatne preglede kada dođe danas. Za mene je najbitnije da igrač bude potpuno zdrav. Živković je zadobio udarac u koleno pre desetak dana. Zaključeno je da se radi o malom nagnječenju. Oporavak je u toku, napravićemo dodatnu procenu. On nema pravo nastupa na prvoj utakmici. Babić je imao povredu, ali se oporavio od operacije koju je imao u decembru. Odigrao je odličan meč protiv Zenita. Radi u punom kapacitetu.

O Mitroviću...

- Naravno da smo se čuli. Zajedno smo doneli ovakvu odluku, iz razloiga jer ne treba silovati neke stvari. Da ne ulazimo u rizik, kako mi tako i on. On od januara ne igra i nije u trenažbnom procesu sa ekipom. Postoji rizik ako takvog igrača stavite u pogon da se povredi i bude još gore. U junu počinje ono pravo, bitka za SP, tako da nam je on važan za jun. Naša je procena takva bila, i on se složio da je veliki rizik bio da se sada priključi našem timu.

Piksi o Sergeju i Vanji...

- Golman Vanja danas nije na spisku, što ne znači da neće biti. Odluka je naša takva da su tu Rajković, Petrović i Jovanović koji po meni zaslužuju mesto u reprezentaciji. Što se tiče drugog brata, mi smo pre objavljivanja spiska, ja sam obavio razgovor sa njim, i mogu da kažem da je ista meta isto odstojanje kao u prethodnom periodu. Ostaje pri stavu da još uvek nije psihički spreman da igra za reprezentaciju i za mene je to dovoljno bilo. Da li su oni završili, ja to ne znam. To ćemo videti u daljem periodu koji je ispred nas - rekao je Piksi, pa se osvrnuo na spisak:

- Išli smo na broj 25, znajući da imamo četiri igrača koji neće moći da igraju. Mislim da je to dovoljan broj za ove dve utakmice, potpuno verujem u ovu grupu igrača. One koje ste pomenuli, sve ih pratimo. Imena koja ste pomenuli, a ima još imena koje niste pomenuli, koji su na skeneru, koji se prate, kako ja, tako i moji saradnici. Prate se njihove igre, da li će dobiti poziv ili ne, na njima je da rade, da se bore, da se dokazuju i da vas nateraju da ih pozovete.

Piksi o pojačanju u stručnom štabu!

- Što se tiče fizičke spreme, Ratko Radojičić, 38 godina, biće priključen stručnom štabu. On je već radio u našim selekcijama U17, U19 i U21, tako da je to to. Izvolite.

Počela je konferencija! Piksi izrazio saučešće žrtvama u Severnoj Makedoniji!

- Pre nego što počnemo konfrenciju u vezi utakmica, juče se desila velika tragedija u Kočanima u Severnoj Makedoniji. Želim da izrazim saučešće narodu u Severonoj Makedoniji i porodicama nastradalih. Predložiću FSS da stupi u kontakt sa Fudbalskim savezom Severne Makedonije da u narednom periodu odigramo neku utakmicu sa njima, da bi sve to imalo humanitarni karakter. Posle naših tragedija, još jedna velika, ali to je život.

Autor: Dubravka Bošković