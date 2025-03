VELIKI ZEMLJOTRES U SVETU TENISA: Novak Đoković sa kolegama podneo tužbu

U tužbi na 163 stranice se, između ostalog, kaže da su "profesionalni teniseri zaglavljeni u nameštenoj igri" koja im daje "ograničenu kontrolu nad sopstvenim karijerama i brendovima".

Žalbu su podneli PTPA i 12 igrača, uključujući Đokovića, njegovog partnera suosnivača Vaseka Pospišila i Nika Kirjosa – "u ime celokupne igračke populacije".

Među optuženima su Međunarodna teniska federacija (ITF), Udruženje teniskih profesionalaca (ATP), Ženska teniska asocijacija (VTA) i Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA).

"Tenis je pokvaren", rekao je Ahmad Nasar, izvršni direktor PTPA, u saopštenju za javnost.

𝗜𝘁’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝘅 𝘁𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀.



Today, the PTPA and over a dozen players, on behalf of the entire professional population, filed a sweeping series of legal actions against the ATP, WTA, ITF and ITIA to reform professional tennis. https://t.co/1r4LWQpopP