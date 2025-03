'IMAMO DOSTA KADROVSKIH PROBLEMA' Stojković pred meč sa Austrijom: Potpisao bih remi

Fudbaleri Srbije gostuju sutra na "Ernst Hapelu" protiv Austrije u prvom meču baraža za opstanak u "A" diviziji Lige nacija.

Na početku konferencija Piksi je upitan ko ja favorit na ovom meču.

"Slažem se da imamo dosta kadrovskih problema. Neki igrači su povređeni, neki su pod suspenzijom. Ovo je dvomeč gde se prvo poluvreme igra u Beču, a drugo u Beogradu. Neka bude da je Austrija favorit, ali sigurno je da ćemo sa naše strane odraditi sve da odigramo kvalitetnu utakmicu. Neka bude da je Austrija favorit, ali sigurno je da ćemo sa naše strane odraditi sve da odigramo kvalitetnu utakmicu. Znamo i da Austrija ima neke probleme, pretpostavljam da moj kolega neće moći da računa na te fudbalere", rekao je selektor Stojković.

Sobzirom na lošu kadrovsku situaciju, Piksi je upitan da li bi ovog trenutka "potpisao remi" sa Austrijancima?

"Potpisao bih, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo zbog problema sa igračkim kadrom. Nerešen rezultat uvek više prija gostima nego domaćoj ekipi. Niti spremam niti ću spremati ekipu da igra za nerešen rezultat. Daćemo sve od sebe da odigramo kvalitetnu utakmicu", naglasio je Stojković.

Rajković o Arnautoviću?

"Nema tu nekih tajni. Gledali smo kako igra za reprezentaciju, video sam i kako igra u Interu. Fudbal je živa igra i svaki put je drugačije. Znam neke osnovne karakteristike, kako šutira i gde, ali kad je živa igra, to može da se promeni", rekao je golman fubalske selekcije Srbije.

Govorio je selektor Stojković o poslednjem duelu sa Austrijom...

"Jedino što ne bih voleo da rezultat bude kao onda, voleo bih da bude drugačiji. Imamo iskustvo igranja u Ligi nacija, gde smo praktično imali za protivnike jake ekipe, tako da utakmcie sa Švajcarskom i Danskom su pokazale da kada smo kompaktni, možemo da dođemo do istog rezultata. Ova poslednja protiv Danske nas je rastužila, ali morali smo da prihvatimo rezultat. Imao sam druge planove, mislio sam da ćemo igrati četvrtfinale Lige nacije, ali i ova utakmica j izuzetno važna za nas, opet kažem, daćemo sve od sebe da u tom rangu utakmica sa protivnicima sa kojima smo odigrali bude i ova sutrašnja utakmica. To je jedan kvalitet, i tu nema neke velike razlike. Ne volim to, i žao mi je što nismo u punom kapacitetu, sa svim igračima, ali Bože moj, nema kukanja, već moramo da delujemo kao tim, da pokažemo duh", poručio je Piksi i dodao da zna sastav.

"Potpuno sam miran, i sastav znamo, nema tu nekih velikih promena, niti sam ikada sebe dovodio u tu vrstu problema, jedino u jednom slučaju, a to je ona utakmica sa Brazilom, kada sam imao mnogo dilema u glavi", rekao je Stojković.

Meč je na programu u četvrtak, 20. marta u Beču od 20.45 časova. Revanš se igra u nedelju u Beogradu od 18.00 sati.

Autor: Iva Besarabić