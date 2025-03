RONALDO OTKRIO ZAŠTO NIJE OŽENIO GEORGINU: Kao i sve u našim životima...

Ronaldo i Georgina o venčanju govorili u seriji "Ja sam Georgina".

Jedan od najplaćenijih fudbalera sveta Kristijano Ronaldo i njegova izabranica Georgina Rodrigez zajedno su od 2016. godine. Od tada nikad javno nisu pomenuli da su se verili i li venčali.

A sada su progovorili o tome i otkrili zašto se još uvek nisu jedno drugom zakleli na večnu ljubav.

O tome su govorili u seriji "Ja sam Georgina".

Ronaldo explaining why he hasn't married Georgina yet 😂pic.twitter.com/BjK8Ibtf3z — 𝐀𝐬𝐚𝐤𝐲𝐆𝐑𝐍 (@AsakyGRN) 19. март 2025.

"Uvek se šale oko našeg venčanja, pitaju 'Kada će svadba?'. Od kada je izašla pesma Dženifer Lopez "The Ring Or When" počeli su da mi je pevaju. A, to ne zavisi od mene", kazala je Georgina.

Ronaldo je otkrio i svoju stranu priče i poručio svima da Georgina zna šta misli o tome.

"Uvek joj govorim da će to biti kada se dogodi taj 'klik'. Kao i sve u našim životima. Ona zna o čemu govorim. Moglo bi da bude za godinu, za šest meseci, za mesec dana. Ali 1.000 odsto sam siguran da će se to dogoditi", rekao je fudbaler Al-Nasra u Saudijskoj Arabiji.



Par je u međuvremenu zasnovao porodicu, ali je pitanje oko braka uvek negde "visilo u vazduhu".

Par ima dvoje dece zajedno, a ona je i maćeha njegovog troje dece.

Autor: Dubravka Bošković