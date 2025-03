LUDNICA U PIREJU! Košarkaši Zvezde sa Delijama napravili dar-mar! Pogledajte veliko slavlje

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na gostujućem terenu u Pireju Olimpijakos 81:73 (20:8, 23:19, 15:28, 23:18), u 30. kolu Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Rokas Gedraitis sa 20 poena (6/7 šut za tri poena). Kodi Miler-Mekintajer zabeležio je dabl-dabl sa 15 poena i 11 skokova, Dejan Davidovac je dodao 13 poena, dok je Ajzea Kenan postigao 12 poena.

Nakon meča usledilo je slavlje sa navijačima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Crvena Zvezda players celebrating their big win over Olympiacos with the crowd in Piraeus pic.twitter.com/AcHWeRwBq4